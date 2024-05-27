27 мая 2024, 07:16

Педагогам среднего профобразования предложили предоставлять досрочную пенсию

РИА «Новости»
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Депутаты ЛДПР предложили предоставлять педагогам среднего профессионального образования право уйти на пенсию после 25 лет стажа вне зависимости от возраста обучаемых студентов. Законопроект внесут в Госдуму 27 мая, написал «Московский комсомолец».

Предполагается, что условием станет обучение в учреждении среднего профобразования не менее 50% детей до 18 лет. Изменения могут внести в статью 30 федерального закона «О страховых пенсиях».

Пока досрочное пенсионное обеспечение предоставляют только тем, чей педагогический стаж составляет от 25 лет в организациях для несовершеннолетних. Как отметили авторы проекта, система образования в России претерпела изменения, период обучения в общеобразовательной школе вырос - соответственно, увеличился и возраст поступающих в организации среднего профобучения после 11-го класса. Процент детей до 18 лет среди них уменьшился, и педагогические работники перестали нарабатывать нужную продолжительность стажа Ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий передавать родителям пенсионные коэффициенты.

Пенсия Дети Школы Россия Образование
21 мая 2024, 09:06
Досрочно сдающим ЕГЭ разрешили пересдать один из предметов
РИА «Новости»
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Те, кто решил досрочно сдать Единый государственный экзамен в 2024 году, смогут пересдать один предмет.

Участники досрочного ЕГЭ получат право пересдать один из предметов до конца приемной кампании 4 и 5 июля. Об этом рассказал ТАСС заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Даже если участник сдавал досрочно, для него тоже есть эти два дня [пересдачи]. Если он выпускник текущего года», - отметил он.

В этом году основные первые ЕГЭ пройдут 23 мая. В этот день участники будут сдавать литературу, географию и химию. Уже 28 мая пройдет ЕГЭ по русскому языку. А по математике - 31 мая.

Заслуженный учитель России Ирина Бабурина призвала родителей повышать самооценку детям перед экзаменами. По ее мнению, в трудных ситуациях стоит отправить ребенка на встречу с психологом.

Врача-терапевт Тимур Асанов из Видновской клинической больницы отметил, что сконцентрировать внимание, повысить стрессоустойчивость и уровень логического мышления поможет правильное питание.

ЕГЭ
20 мая 2024, 08:01
Единственный европейский филиал МГУ решили ликвидировать
РИА «Новости»
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В городе Копер на юго-западе Словении закроют единственный в Европе филиал МГУ имени М. В. Ломоносова. Правительство России подготовило проект постановления о его ликвидации, сообщило РИА «Новости».

«Абзац девятый пункта 14 признать утратившим силу. <…> Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Копере», - указали авторы проекта постановления.

Представитель Минобрнауки подтвердил планы закрыть филиал МГУ в Копере. По его словам, проект постановления кабмина разработали в рамках закрытия представительства в Словении и переименования структурных подразделений вуза.

Договор об открытии филиала в Копере подписали в 2017 году. По информации на сайте МГУ , он стал первым представительством российского вуза в Западной Европе. На его базе планировали запустить работу Московской школы экономики, факультетов политологии, биологии и других подразделений.

Из МГУ отчислили студента, задержанного за сбор денег на помощь Вооруженным силам Украины. Уроженец Одессы учился на факультете фундаментальной медицины МГУ.

Вузы МГУ Правительство РФ Образование
18 мая 2024, 14:16
Стало известно, что будет с дипломами бакалавра после реформы
Global Look Press
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Дипломы со степенью бакалавра, полученные при выпуске из вузов, сохранят свою актуальность после реформы. Их будут признавать так же, как и дипломы нового образца, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минобрнауки.

«Поскольку диплом - это документ, подтверждающий определенный уровень квалификации, изменения в национальной системе высшего образования не повлияют на их значимость», - уточнили в министерстве.

Там добавили, что бакалаврские дипломы будут признавать наравне с дипломами нового образца.

Студенты вузов, обучающиеся по программе бакалавриата, смогут закончить программу. Во время внедрения новой системы выпускники бакалавриата продолжат изучать программы специализированного высшего образования - магистратуры. Для имеющихся уже специальностей и направлений подготовки установят соответствия по обновленной системе.

В новом учебном году российские вузы будут принимать студентов по действующей системе высшего образования, сохранив возможность поступления на бакалавриат. Переход на обновленную систему высшего образования планируют сделать плавным.

Вузы Студенты Образование
18 мая 2024, 12:39
Стало известно, как пройдет приемная кампания в вузы в новом учебном году
РИА «Новости»
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Приемная кампания нового учебного года в высшие учебные заведения России пройдет по действующей системе высшего образования с возможностью поступления на бакалавриат. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Минобрнауки России.

«Приемная кампания 2024/25 учебного года будет проводиться в рамках нынешней системы высшего образования, то есть абитуриентов будут принимать в том числе на бакалавриат», - передали в министерстве.

Там добавили, что планируется плавный переход на обновленную систему высшего образования.

Ранее стало известно, что термин «бакалавр» упразднят с 2025 года. Скоро в России будет высшее образование и высшее специализированное образование. Количество программ продолжительностью 5-5,5 года постепенно увеличивается , благодаря чему у выпускников появляется больше возможностей.

При этом упразднение бакалавриата не скажется на тех, кто получил дипломы этой степени или учится сейчас по этой программе. Дипломы сохранят свою значимость.

Вузы Россия Образование

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