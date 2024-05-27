Педагогам среднего профобразования предложили предоставлять досрочную пенсию

Те, кто решил досрочно сдать Единый государственный экзамен в 2024 году, смогут пересдать один предмет.

Участники досрочного ЕГЭ получат право пересдать один из предметов до конца приемной кампании 4 и 5 июля. Об этом рассказал ТАСС заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Даже если участник сдавал досрочно, для него тоже есть эти два дня [пересдачи]. Если он выпускник текущего года», - отметил он.

В этом году основные первые ЕГЭ пройдут 23 мая. В этот день участники будут сдавать литературу, географию и химию. Уже 28 мая пройдет ЕГЭ по русскому языку. А по математике - 31 мая.

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