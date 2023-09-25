Отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз предложили в России

Читайте нас в:

С 2024/2025 учебного года абитуриентам не нужно будет приносить оригиналы документов в вуз на бумажном носителе. Им достаточно иметь электронное подтверждение в государственных информационных системах или на «Госуслугах».

«Это облегчит поступление в иногородние университеты и снизит физическую нагрузку на вузы», - уточнили в министерстве.

Также в Минобрнауки призвали обновлять каждый час конкурсные списки с первого дня подачи документов при наличии результатов вступительных испытаний.

Планируется, что со следующего года абитуриенты смогут подавать заявления на поступление сразу в пять вузов на пять разных направлений подготовки. Благодаря работе нового онлайн-сервиса вузы смогут отслеживать свою позицию в рейтинге и принимать меры по привлечению студентов.

В начале сентября Министерство труда вместе с Минобрнауки разработали основные правила формирования рейтинга российских вузов. В нем будут учитывать уровень зарплат для студентов и востребованность на рынке труда.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.