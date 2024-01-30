30 января 2024, 15:02

Отечественный производитель смазочных материалов развивает систему стажировок для студентов профильных вузов страны

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«Газпромнефть — смазочные материалы» выступила организатором конференции по развитию системы практических стажировок для учащихся крупнейших высших учебных заведений России. Участниками встречи с экспертами и руководителями компании стали студенты МГУ имени М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Государственного университета управления, РЭУ имени Г. В. Плеханова и Сибирского федерального университета.

Будущие специалисты в сфере нефтепереработки, социологии, экономики и международных отношений познакомились с ключевыми бизнес-процессами и особенностями производства смазочных материалов. Эксперты компании рассказали о технологических компетенциях, которые будут востребованы в будущем, а также о возможностях профессиональной самореализации.

Сотрудничество с профильными учебными заведениями - часть образовательного проекта «Газпромнефть-СМ» по подготовке квалифицированных специалистов для отрасли и компании. На регулярной основе студенты различных специальностей проходят оплачиваемые стажировки на производственных площадках компании в Подмосковье или Омске. Сотрудники оказывают экспертную поддержку учащимся при проведении научно-исследовательских работ, проводят семинары и курсы на базе университетов.

«„Газпромнефть-СМ“ активно сотрудничает с молодыми талантами и знакомит их с новейшими технологиями в области нефтепереработки. Развитие кадрового потенциала, поддержка рационализаторской и научной деятельности - постоянный фокус нашего внимания. У нас созданы все условия для профессионального роста начинающих специалистов», - рассказал генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

«Мы уделяем большое внимание развитию профессиональных навыков наших студентов. „Газпромнефть-СМ“ предоставляет уникальную возможность познакомиться с высокотехнологичным производством и получить экспертизу от сотрудников одной из крупнейших компаний отрасли. Благодаря этому будущие специалисты более глубоко погружаются в процессы и получают ценный опыт практической работы», - отметил проректор Государственного университета управления Дмитрий Брюханов.

Вузы Россия Студенты Газпром нефть Образование
30 января 2024, 11:38
Отборочный этап олимпиады «Курчатов» для школьников стартовал в Москве
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В Москве начался отборочный этап олимпиады «Курчатов» для школьников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Состязание проводится в партнерстве с Курчатовским институтом уже больше 10 лет и ежегодно пользуется популярностью у школьников», - отметил он.

В соревнованиях по физике примут участие учащиеся 7–11-х классов, а задачи по математике предстоит решить школьникам из 6–11-х классов.

Отборочный этап пройдет дистанционно с 31 января по 14 февраля. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале «Московской электронной школы». Тех, кто успешно пройдет отбор, пригласят на заключительный этап.

В 2023 году в олимпиаде поучаствовали около 12 тысяч москвичей. Ее победители и призеры могут рассчитывать на льготы при поступлении в вузы: от 100 баллов за ЕГЭ по физике или математике до зачисления без экзаменов.

Также московские школьники и студенты изучат личные дела известных ученых. Участники проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» узнают, как жили и получали образование деятели науки в их возрасте.

Дети Школьники Сергей Собянин Образование Москва
25 января 2024, 17:28
Путин поздравил всех студентов, аспирантов и преподавателей с Татьяниным днем
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Президент Владимир Путин поздравил с Татьяниным днем всех студентов и преподавателей. Встреча с учащимися прошла в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, сообщили на сайте Кремля.

«Цель нашей встречи в таком формате - поздравить вас с вашим праздником, с Днем российского студенчества. Поздравляю вас, всех студентов нашей страны, аспирантов, преподавателей, да и выпускников», - сказал российский лидер.

Он назвал незабываемыми годы обучения в университете или институте.

День российского студенчества, или Татьянин день, отмечают в стране 25 января. Именно в эту дату в 1755 году учредили первый отечественный вуз - Московский университет. В 1791 году при нем освятили домовой храм - во имя святой мученицы Татьяны, которая стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.

Будущее и успех России зависят от уровня образования в стране, напомнил Путин. На обучение не стоит жалеть ни сил, ни времени, подчеркнул президент.

Праздники Вузы Россия Владимир Путин Студенты
25 января 2024, 16:34
Свыше 10 тысяч дополнительных бюджетных мест создадут в московских колледжах
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В Москве в колледжах планируют увеличить количество бюджетных мест более чем на 10 тысяч. О запуске масштабной программы реорганизации средне-технического образования объявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Так мы поддержим наших девятиклассников, которые хотят получить перспективную специальность и быстрее начать работать», - подчеркнул он.

По словам мэра, бюджетных мест в колледжах станет вдвое больше, а программа обучения и материальная база изменится кардинальным образом.

Собянин также рассказал о своем визите в Московский технологический колледж, где он поздравил студентов. Там обучают молодежь 17 специальностям по части транспорта, промышленности и информационных технологий. Занятия проходят на оборудованном полигоне, оснащенным лабораториями и мастерскими.

Глава города добавил, что в 53 колледжах социального комплекса Москвы обучаются более 100 тысяч человек. В этом году модернизируют и создадут примерно 300 мастерских и лабораторий, чтобы студенты могли учиться в условиях, близким к работе реальных предприятий.

Более 10 тысяч московских студентов уже освоили профессии в сфере ЖКХ за пять лет. А за год в столичном учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям выпустили 27 тысяч молодых специалистов.

Студенты Сергей Собянин Образование Москва
25 января 2024, 16:03
Выставку об истории среднего профессионального образования открыли в Москве
РИА «Новости»
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Главархив Москвы открыл онлайн-выставку «Столичное профтехобразование. Страницы истории», посвященную развитию среднего профессионального образования в столице. Об экспозиции рассказали на официальном портале мэра города.

Ознакомится с выставкой можно в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории». Она включает фотографии, видеокадры и документы Главархива и столичного Департамента образования и науки, затрагивающие период с 1917 года по сегодняшний день.

«Новая выставка охватывает важные периоды в истории московских профессионально-технических училищ: их зарождение, основные советские реформы, жизнь учебных заведений в сложные для страны периоды, образование первых колледжей», - поделился начальник Главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко.

В пресс-службе добавили, что сегодня в системе столичного социального комплекса работают 53 колледжа. В них обучаются свыше 100 тысяч студентов, которые получат более 170 специальностей и профессий, востребованных во всех отраслях экономики Москвы. Более того, до 70% занятий посвящено практической подготовке и отработке навыков.

Также до конца года в Москве планируют обновить свыше 230 площадок и создать около 90 новых лабораторий и мастерских.

О современной образовательной среде жители столицы могут узнать на выставке «Россия». Новый тематический трек открыли недавно в пространстве Москвы на ВДНХ.

Выставки История Образование Москва

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