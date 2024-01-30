30 января 2024, 11:38

Отборочный этап олимпиады «Курчатов» для школьников стартовал в Москве

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В Москве начался отборочный этап олимпиады «Курчатов» для школьников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Состязание проводится в партнерстве с Курчатовским институтом уже больше 10 лет и ежегодно пользуется популярностью у школьников», - отметил он.

В соревнованиях по физике примут участие учащиеся 7–11-х классов, а задачи по математике предстоит решить школьникам из 6–11-х классов.

Отборочный этап пройдет дистанционно с 31 января по 14 февраля. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале «Московской электронной школы». Тех, кто успешно пройдет отбор, пригласят на заключительный этап.

В 2023 году в олимпиаде поучаствовали около 12 тысяч москвичей. Ее победители и призеры могут рассчитывать на льготы при поступлении в вузы: от 100 баллов за ЕГЭ по физике или математике до зачисления без экзаменов.

Также московские школьники и студенты изучат личные дела известных ученых. Участники проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» узнают, как жили и получали образование деятели науки в их возрасте.

Дети Школьники Сергей Собянин Образование Москва
25 января 2024, 17:28
Путин поздравил всех студентов, аспирантов и преподавателей с Татьяниным днем
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Президент Владимир Путин поздравил с Татьяниным днем всех студентов и преподавателей. Встреча с учащимися прошла в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, сообщили на сайте Кремля.

«Цель нашей встречи в таком формате - поздравить вас с вашим праздником, с Днем российского студенчества. Поздравляю вас, всех студентов нашей страны, аспирантов, преподавателей, да и выпускников», - сказал российский лидер.

Он назвал незабываемыми годы обучения в университете или институте.

День российского студенчества, или Татьянин день, отмечают в стране 25 января. Именно в эту дату в 1755 году учредили первый отечественный вуз - Московский университет. В 1791 году при нем освятили домовой храм - во имя святой мученицы Татьяны, которая стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.

Будущее и успех России зависят от уровня образования в стране, напомнил Путин. На обучение не стоит жалеть ни сил, ни времени, подчеркнул президент.

Праздники Вузы Россия Владимир Путин Студенты
25 января 2024, 16:34
Свыше 10 тысяч дополнительных бюджетных мест создадут в московских колледжах
Freepik
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В Москве в колледжах планируют увеличить количество бюджетных мест более чем на 10 тысяч. О запуске масштабной программы реорганизации средне-технического образования объявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Так мы поддержим наших девятиклассников, которые хотят получить перспективную специальность и быстрее начать работать», - подчеркнул он.

По словам мэра, бюджетных мест в колледжах станет вдвое больше, а программа обучения и материальная база изменится кардинальным образом.

Собянин также рассказал о своем визите в Московский технологический колледж, где он поздравил студентов. Там обучают молодежь 17 специальностям по части транспорта, промышленности и информационных технологий. Занятия проходят на оборудованном полигоне, оснащенным лабораториями и мастерскими.

Глава города добавил, что в 53 колледжах социального комплекса Москвы обучаются более 100 тысяч человек. В этом году модернизируют и создадут примерно 300 мастерских и лабораторий, чтобы студенты могли учиться в условиях, близким к работе реальных предприятий.

Более 10 тысяч московских студентов уже освоили профессии в сфере ЖКХ за пять лет. А за год в столичном учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям выпустили 27 тысяч молодых специалистов.

Студенты Сергей Собянин Образование Москва
25 января 2024, 16:03
Выставку об истории среднего профессионального образования открыли в Москве
РИА «Новости»
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Главархив Москвы открыл онлайн-выставку «Столичное профтехобразование. Страницы истории», посвященную развитию среднего профессионального образования в столице. Об экспозиции рассказали на официальном портале мэра города.

Ознакомится с выставкой можно в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории». Она включает фотографии, видеокадры и документы Главархива и столичного Департамента образования и науки, затрагивающие период с 1917 года по сегодняшний день.

«Новая выставка охватывает важные периоды в истории московских профессионально-технических училищ: их зарождение, основные советские реформы, жизнь учебных заведений в сложные для страны периоды, образование первых колледжей», - поделился начальник Главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко.

В пресс-службе добавили, что сегодня в системе столичного социального комплекса работают 53 колледжа. В них обучаются свыше 100 тысяч студентов, которые получат более 170 специальностей и профессий, востребованных во всех отраслях экономики Москвы. Более того, до 70% занятий посвящено практической подготовке и отработке навыков.

Также до конца года в Москве планируют обновить свыше 230 площадок и создать около 90 новых лабораторий и мастерских.

О современной образовательной среде жители столицы могут узнать на выставке «Россия». Новый тематический трек открыли недавно в пространстве Москвы на ВДНХ.

Выставки История Образование Москва
18 января 2024, 22:34
«Мастерская новых медиа» объявила набор на первый поток в 2024 году
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Первый в 2024 году образовательный поток объявила Федеральная образовательная программа «Мастерская новых медиа». Подать заявку для участия могут журналисты, медиаменеджеры, контент-мейкеры SMM-специалисты и продюсеры. Из всех приславших заявки выберут 75 человек.

Главная задача программы развить крупнейшее сообщество медиаспециалистов, которые создадут безопасную информационную среду и не допустят распространения недостоверной информации.

Программу создали «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия - страна возможностей».

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе общения с выпускниками программы в конце 2023 года отметил, что они станут частью укрепления информационного суверенитета России и войдут в кадровый состав президента в сфере новых медиа.

«Отбирая кандидатов на обучение в „Мастерскую новых медиа“, мы, по сути, отвечаем за то, чтобы президентский кадровый резерв полностью соответствовал актуальным запросам, был способен встать на защиту нашей страны, формировать безопасное, полезное, интересное для каждого жителя России медиаполе», - заявила куратор программы, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Она подчеркнула, что это помогает находить новые решения и подходы в развитии программы.

Заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин добавил, что каждый слушатель станет частью большого сообщества специалистов, которые пройдут обучение у лучших мастеров.

«Уже через несколько лет выпускники программы встанут за штурвал информационной политики в стране и определят тренды развития медиа на годы вперед» - добавил он.

Подать заявку и пройти первые этапы отбора (анкетирование и творческое задание) можно до 5 февраля на платформе мастерскаяновыхмедиа.рф. Кандидатов для участия в программе ждут удобный интерфейс и оперативная техническая поддержка.

Прошедших первый этап допустят до финала - онлайн-интервью. Обучение начнется в марте 2024 года. Прошедших отбор ждет несколько очных модулей в Москве. Отбор на поток для PR-специалистов стартует 22 января. Старт кампании на другие потоки запланирован на весну.

После завершения программы выпускники становятся частью сообщества Мастерской и получают дополнительные возможности развития своих инициатив и проектов.

Журналистика

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