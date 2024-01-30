Отборочный этап олимпиады «Курчатов» для школьников стартовал в Москве

«Состязание проводится в партнерстве с Курчатовским институтом уже больше 10 лет и ежегодно пользуется популярностью у школьников», - отметил он.

В соревнованиях по физике примут участие учащиеся 7–11-х классов, а задачи по математике предстоит решить школьникам из 6–11-х классов.

Отборочный этап пройдет дистанционно с 31 января по 14 февраля. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале «Московской электронной школы». Тех, кто успешно пройдет отбор, пригласят на заключительный этап.

В 2023 году в олимпиаде поучаствовали около 12 тысяч москвичей. Ее победители и призеры могут рассчитывать на льготы при поступлении в вузы: от 100 баллов за ЕГЭ по физике или математике до зачисления без экзаменов.

Также московские школьники и студенты изучат личные дела известных ученых. Участники проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» узнают, как жили и получали образование деятели науки в их возрасте.