От зависимости до проблем со здоровьем. Почему гаджеты у детей потребовали отобрать

Психолог выступила против гаджетов в руках у меленьких детей, так как часто родители дают их им бесконтрольно. Потом это может перерасти в зависимость, с которой придется уже бороться у специалиста.

«Опять же, для чего мы даем? Если посмотреть мультфильм, который длится пять-семь минут, как это было в советское время, то можно дать лет с трех. Если же, как сейчас дети, например, могут полтора-два часа сидеть в гаджетах, то это недопустимо, и это даже в шесть-семь лет перебор», - отметила Покусаева.

По ее словам, необходимо вести работу с родителями, причем очень серьезную. В качестве примера она привела ситуацию с квадроберами, в которую вмешалось государство.

«И это правильно, потому что неадекватно, и, слава богу, все затихло. И в ситуации с планшетами и гаджетами нужно вести разъяснительную работу», - заявила психолог.

В противном случае у детей может развиваться зависимость от гаджетов. Это приводит к гиперактивности и синдрому дефицита внимания.