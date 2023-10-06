Онлайн-фестиваль по биологии «Гены и геномы» пройдет в Москве

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В рамках масштабного события, которое состоится с 27 по 28 октября, участники смогут ознакомиться с последними достижениями в области молекулярной биологии и генетики, биотехнологии и биомедицины. Особое внимание уделят исследованиям молодых ученых МФТИ.

В программу фестиваля войдут лекции от экспертов института, супервикторина, турнир для молодых биологов и лекции по профориентации. Первый день мероприятия пройдет в формате онлайн-трансляции, а во второй день участники смогут посетить МФТИ и принять участие в очных мероприятиях.

Также в рамках фестиваля организуют курсы повышения квалификации для учителей по теме «Достижения современной науки в области генетики и молекулярной биологии».

Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

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