Обязательную сдачу ЕГЭ предложили отменить в России

Альтернативой может стать традиционная система проверки знаний - государственные экзамены.

«ЕГЭ не любят. Это затраты для родителей, неполноценный механизм контроля знаний, это расстройства и различные заболевания. Мы надеемся, что <…> тот вредный механизм, который <…> мучает детей, будет скорректирован, а лучше - вообще со временем устранен», - заявил один из разработчиков законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно данным авторов законопроекта, в 2023 году в период проведения ЕГЭ траты россиян на растительные успокоительные препараты и глицин выросли до 471,9 миллиона рублей. Кроме того, в пояснительной записке законодатели рассказали о случаях суицида среди подростков, сдающих ЕГЭ.

Отказ от обязательной сдачи ЕГЭ, по мнению представителей ЛДПР, позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в колледжи, училища и техникумы.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что выпускникам школ с 2024 года разрешат пересдавать ЕГЭ по одному предмету в тот же учебный год. При этом первый результат аннулируют независимо от количества набранных баллов.

Подростковый психолог Алина Пронина сообщила, что возможность пересдачи одного предмета ЕГЭ у выпускников 2024 года положительно скажется на их психическом здоровье.