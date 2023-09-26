Новый стандарт предпрофессионального образования ввели в Москве

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На сегодня более трети всех старшеклассников города начали обучаться в предпрофессиональных классах. Согласно статистике, с 2015 года доля москвичей среди первокурсников в ведущих столичных вузах, таких как МФТИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Сеченовский университет, НИУ ВШЭ и другие, увеличилась в 1,5-3 раза, частично - благодаря проектам предпрофессионального образования.

Ранее учащихся Подмосковья пригласили на онлайн-уроки по финансовой грамотности.

Новый стандарт, разработанный и апробированный в прошлом учебном году, предусмотрит несколько основных принципов. Среди них - углубленное изучение профильных предметов, обязательные предпрофессиональные специализированные курсы, комплексная экскурсионная программа на предприятия, возможность получения профессии на базе колледжа, проектно-исследовательская деятельность в вузах и сбалансированная учебная нагрузка.