Новый стандарт предпрофессионального образования ввели в Москве
В сентябре более 37 тысяч учеников 10-11 классов из 360 столичных школ начали обучение по новому стандарту предпрофессионального образования. Об этом рассказала Анастасия Ракова, исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития.
На сегодня более трети всех старшеклассников города начали обучаться в предпрофессиональных классах. Согласно статистике, с 2015 года доля москвичей среди первокурсников в ведущих столичных вузах, таких как МФТИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Сеченовский университет, НИУ ВШЭ и другие, увеличилась в 1,5-3 раза, частично - благодаря проектам предпрофессионального образования.
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Новый стандарт, разработанный и апробированный в прошлом учебном году, предусмотрит несколько основных принципов. Среди них - углубленное изучение профильных предметов, обязательные предпрофессиональные специализированные курсы, комплексная экскурсионная программа на предприятия, возможность получения профессии на базе колледжа, проектно-исследовательская деятельность в вузах и сбалансированная учебная нагрузка.