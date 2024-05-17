17 мая 2024, 12:53

Новый сезон уроков цифровой грамотности стартовал в России

Unsplash
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Новый сезон просветительского проекта «Цифровой ликбез» стартовал в России. АНО «Цифровая экономика» и «Авито» расскажут о правилах безопасных покупок в интернете.

Уроки цифровой грамотности и кибербезопасности для школьников в рамках проекта «Цифровой ликбез» пройдут во всех регионах России. Участникам проекта расскажут о правилах совершения сделок в интернете.

Герои видеороликов расскажут ребятам, как выбирать надежных продавцов и товары, безопасно общаться в интернете, оформлять доставки. Школьники также узнают о правилах размещения объявлений, а также получат советы по сохранению персональных данных и денег при совершении интернет-сделок.

Дети
17 мая 2024, 08:22
Занятия в школах Севастополя отменили после массированной атаки БПЛА
РИА «Новости»
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В Севастополе ввели точечные отключения света из-за повреждения подстанции. Занятия в учебных заведениях отменили, объявил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«В связи со сложившейся ситуацией мной принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах», - заявил он.

С детьми, которых уже привели в детсады, по словам Развожаева, воспитатели останутся до прихода родителей. Он заявил, что на подстанцию упали обломки БПЛА, и восстановление займет около суток. Из-за этого в Севастополе ввели точечные отключения света.

Силы ПВО отразили массированную атаку , сбив над приграничными регионами более 100 дронов. В Крыму перехватили и уничтожили 51 БПЛА, в Краснодарском крае - 44. Еще семь ликвидировали в Белгородской и Курской областях.

Школы Крым Севастополь Детские сады Образование
16 мая 2024, 10:26
Минобрнауки рассказало о судьбе бакалавриата после его упразднения в России
РИА «Новости»
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Упразднение бакалавриата не скажется на тех, кто получил дипломы этой степени или учится сейчас по этой программе. Об этом рассказал ТАСС заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

«Позитивные изменения национальной системы высшего образования не несут никаких издержек для тех, кто получил диплом бакалавра или сейчас обучается по бакалаврским программам», - указал он.

Дипломы бакалавров сохранят свою значимость. Стоящие за документами знания никуда не делись, что прекрасно понимают работодатели, заверил министр. Он добавил, что отмена бакалавриата - новая точка отсчета в развитии национальной системы образования.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что термин «бакалавр» упразднят со следующего года. В стране будет просто высшее и высшее специализированное образование.

Россия Образование Наука
12 мая 2024, 16:23
Назван срок перевода вузов России на новую модель образования
РИА «Новости»
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Российские вузы перейдут на новую систему образования и поменяют правила приема в 2026 году. Как сообщил ТАСС, об этом на заседании профильного комитета Госдумы объявил кандидат на пост вице-премьера России Дмитрий Чернышенко.

Российские вузы перейдут на новую систему образования и поменяют правила приема в 2026 году. Как сообщил ТАСС , об этом на заседании профильного комитета Госдумы объявил кандидат на пост вице-премьера России Дмитрий Чернышенко.

Он пояснил, что новую систему уже опробовали в шести российских высших учебных заведений и через два года начнут внедрять по всей стране.

Комментируя пересмотр приема в вузы, Чернышенко пояснил, что основной упор сделают на специальности, которые внесут больший вклад в реализацию национальных проектов по технологическому лидерству.

Кандидат в вице-премьеры добавил, что на новый учебный год в вузах появится 620,5 тысячи бюджетных мест, из которых 28,5 тысячи придется на высшие учебные заведения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Основной набор на бесплатные места проведут на факультетах инженерной и медицинской направленности, а также для будущих учителей.

Дмитрий Чернышенко вошел в число кандидатов на пост вице-премьера, которых внес на рассмотрение Госдумы премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее заместитель главы кабмина занимался вопросами цифровизации, связи, СМИ, а также курировал сферы культуры, туризма и спорта. В новом правительстве он сохранит только часть полномочий, но займется вопросами образования.

Вузы Россия Правительство РФ Образование
10 мая 2024, 15:04
В России усилят работу по обновлению детсадов
РИА «Новости»
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Правительство в сотрудничестве с регионами планирует усилить работу по обновлению и ремонту дошкольных образовательных учреждений. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин на заседании в Госдуме, трансляцию которого организовали на сайте нижней палаты парламента.

«Родители хотят дать ребенку лучшее образование. Оно закладывает основу для будущих успехов во взрослой жизни», - подчеркнул он.

Мишустин подчеркнул, что здесь важно учитывать возможность устроить ребенка в современный и хорошо оборудованный сад, а потом - в школу.

«Поэтому вместе с регионами мы усилим работу по обновлению и ремонту дошкольных образовательных учреждений», - пообещал и. о. премьер-министра.

Там, где проблема нехватки мест стоит особенно остро, обратил внимание Мишустин, продолжат строить детсады. Возводить их будут в том числе за счет средств федерального бюджета.

Он также выступил за продление программы материнского капитала до 2030 года и усиление адресности мер поддержки россиян.

Дети Школы Россия Михаил Мишустин Образование

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