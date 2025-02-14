14 февраля 2025, 09:10

Новая система стажировок для студентов колледжей запущена в Московском регионе

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Систему стажировок для студентов средних специальных учебных заведений запустили на Московском заводе смазочных материалов. Учащиеся смогут на практике познакомиться с технологическими процессами, а также приобрести необходимые профессиональные умения и навыки.

Практическая подготовка для старшекурсников проходит на площадке научно-исследовательского центра предприятия.

«Мы интегрируем современные технологии в образовательный процесс, чтобы подготовить высококлассных специалистов», - подчеркнул гендиректор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

По его словам, благодаря сочетанию теории и практики повышается и интерес студентов к обучению.

«Знакомясь с актуальными задачами бизнеса, наши учащиеся могут выстроить четкую карьерную траекторию и подготовиться к успешной профессиональной деятельности», - добавила директор Щелковского колледжа Флора Бубич.

Она отметила, что взаимодействие с ведущими компаниями открывает перед учебными заведениями уникальные возможности.

Щелково Заводы Студенты Технологии Образование
13 февраля 2025, 20:05
Проекта о тесте по русскому для мигрантов оказался недоработанным
РИА «Новости»
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Недоработанный проект акта о числе баллов для успешного прохождения тестирования на знание русского языка для детей мигрантов опубликовали по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«По техническим причинам произошло опубликование недоработанного текста акта о минимальном количестве баллов, которое иностранные граждане и лица без гражданства должны набрать по русскому языку для обучения в российских школах», - отметили в ведомстве.

В настоящее время Рособрнадзор проводит служебную проверку. Судя по опубликованному ранее документу, чтобы успешно сдать экзамен, необходимо набрать не менее 30% от максимального числа баллов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это девальвацией норм закона.

Заместитель главы Рособрнадзора Игорь Круглинский ранее заявил, что тесты на знание русского языка для детей мигрантов находится в активной стадии разработки. Варианты экзаменов подготовят к 1 апреля.

Дети Мигранты Русский язык Экзамены
13 февраля 2025, 15:51
Володин назвал идею Рособрнадзора по мигрантам девальвацией норм закона
РИА «Новости»
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Предложение Рособранадзора считать успешным тестирование детей мигрантов на знание русского языка при приеме в российские школы при получении 30% от максимального числа баллов противоречит законодательству. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Это девальвация норм закона, который мы приняли. При десятибальной шкале 30% - это двойка, в лучшем случае. Получается фикция, формализм», - сказал он.

Володин добавил, что ребенок должен не испытывать стресс в школе и знать русский язык, не создавать проблемы для других детей. Издаваемый подзаконный акт, по его мнению, абсолютно противоречит норме и духу закона.

Ранее стала известна дата готовности тестов по русскому для детей мигрантов. Обязательное тестирование на знание русского языка при приеме в школу введут с 1 апреля 2025 года.

Мигранты Законы Госдума РФ
05 февраля 2025, 08:45
Выпускников российских медвузов захотели отправлять на обязательные отработки
РИА «Новости»
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В России могут ввести обязательную отработку для выпускников медицинских колледжей и вузов, которые обучались на бюджете. Об этом сообщил «Коммерсант».

С таким предложением выступило Министерство здравоохранения. Ведомство уже подготовило поправку к закону «Об образовании».

Согласно проекту, после окончания обучения выпускникам нужно будет два или три года отработать в государственной или частной клинике, входящей в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

В случае отказа будущим медикам придется вернуть бюджетные затраты за свое обучение в двукратном размере. Журналисты отметили, что подготовка студента-медика обходится государственному бюджету примерно в 203,1 тысячи рублей в год. Из этого следует, что штраф может составить примерно 2,5 миллиона рублей.

Ранее группа депутатов ГД разработала поправки в закон о сиротах. Проект подразумевает, что студентам без родителей буду оказывать бесплатную юридическую помощь.

Вузы Рубль Здравоохранение Законы Депутаты Россия Студенты Образование
03 февраля 2025, 17:47
Всероссийский открытый диктант по немецкому языку пройдет с 17 по 28 февраля
Unsplash
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Ассоциация «Международный союз немецкой культуры» совместно с Российско-немецкими домами и вузами проведет акцию Tolles Diktat — открытый диктант по немецкому языку. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по делам национальностей.

Мероприятие приурочат к Международному дню родного языка, который отмечают 21 февраля по инициативе ЮНЕСКО. В 2025 году акция пройдет с 17 по 28 февраля, а 21 февраля в 13:00 по московскому времени состоится онлайн-трансляция.

К участию приглашают школьников, студентов, слушателей языковых курсов и всех, кто изучает немецкий язык и хочет проверить свои знания. Тексты для диктанта, их объем и языковой уровень соответствуют требованиям программы по немецкому языку для школьников. Проверить свои знания можно будет от уровня А1 до С1.

Участникам онлайн-диктанта необходимо зарегистрировать на сайте или актуализировать имеющийся «Личный кабинет» до 20 февраля.

Образование

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