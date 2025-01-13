13 января 2025, 14:16

Нижегородская чиновница уволилась из-за платья с нарисованной марихуаной

Unsplash
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Замминистра образования Нижегородской области Ирина Кизилова ушла с должности. Об этом сообщило издание NN.ru.

Причиной для увольнения, указали в статье, стала фотография в платье с принтом в виде марихуаны. Скандальный снимок разошелся по Сети еще в августе, когда чиновница отдыхала на Кубе. Платье не понравилось общественникам в сфере образования, которые заявили, что «учителей за меньшее увольняют».

После массовой критики Кизилова написала заявление об отставке и на прошлой неделе ушла с поста.

Ранее тюменская чиновница , лишившаяся должности в 2016 году из-за участия несовершеннолетнего сына в порновечеринке, но через год вернувшаяся на пост, получила новое назначение - стала исполняющей обязанности директора департамента по спорту и молодежной политике.

Наркотики Отставки Скандалы Чиновники Образование
07 января 2025, 04:10
Стало известно, когда российские вузы перейдут на новую систему обучения
РИА «Новости»
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Российские вузы с 1 сентября 2026 года перейдут на новую систему высшего образования. Об этом РИА «Новости» рассказали в Минобрнауки.

«К указанному сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты», - процитировало агентство пресс-службу министерства.

При этом студенты, обучающиеся по пока еще действующим программам, смогут завершить освоение материала по начатой программе.

Ранее министерство опубликовало минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2025 году. Теперь по русскому языку и математике нужно будет набрать как минимум 40 баллов, а по физике - 39.

Также стало известно, что в Госдуме начали разрабатывать законопроект о праве тратить материнский капитал на обучение родителей. Депутаты отметили, что инициатива поможет семьям повысить уровень благосостояния детей и увеличить свои доходы.

Вузы Дети 1 сентября Россия Студенты Образование
26 декабря 2024, 08:36
Без ЕГЭ не получится. Правила поступления в вуз после колледжа могут ужесточить в России
РИА «Новости»
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Госдума может изменить правила поступления в вуз для выпускников колледжей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно рассматриваемым поправкам к закону «Об образовании», абитуриенты со средним профессиональным образованием для поступления в вузы должны будут сдавать ЕГЭ, если направления обучения не совпадают.

Соответствие программы направленности бакалавриата и специалитета направленности полученной в колледже специальности, будет устанавливать университет. Вуз также будет определять форму и перечень необходимых для поступления экзаменов.

«Законопроектом предлагается повысить качество подготовки абитуриентов при поступлении в образовательные организации высшего образования», - написано в пояснительной записке в инициативе.

На данный момент выпускники колледжей могут поступить в вуз не сдавая единого госэкзамена независимо от того, совпадает ли полученная ими специальность с той, на которую они планируют поступить в высшее учебное заведение.

Ранее в комитете Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике сообщили, что в 2025 году в Подмосковье отремонтируют более ста образовательных центров.

Вузы Россия
20 декабря 2024, 13:12
От колов в школах предложили отказаться
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру просвещения России Сергею Кравцову перестать ставить в школах единицы. Документ с описанием его инициативы оказался в распоряжении РИА «Новости».

«Учитывая серьезность ситуации, прошу вас наложить мораторий на использование отметки единица в российских школах до выработки единых рекомендаций относительно данной педагогической санкции», - указал парламентарий.

Милонов сослался на родителей учеников, которые считают, что преподаватели злоупотребляют выставлением колов и иногда прибегают к этой оценке за несущественные проступки. Депутат напомнил, что в советское время единица была аналогом вызова родителей в школу и знаком для серьезного внимания педагогов к школьнику. Теперь же эта отметка может становиться инструментом эмоционального воздействия.

Ранее 88% участвовавших в опросе россиян высказались в пользу возвращения оценок за поведение в школах.

Виталий Милонов Образование
12 декабря 2024, 01:08
Подспорье для педагога. В школы вернется механизм обуздания распоясавшихся детей
Freepik
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С подачи президента России Владимира Путина в правительстве решили вернуть в школы оценки за поведение. Такая мера позволит защитить от хулиганов их одноклассников и учителей. Как такая оценка может влиять на процесс обучения, ведущая 360.ru Регина Орехова обсудила с лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года — 2018» Юлией Капалкиной.

Двойка за поведение может повлиять на дальнейшую судьбу ученика и возвести некий барьер между учителем и родителями, которые несмотря ни на что бросаются защищать своего ребенка, даже если тот буллит одноклассников или материт педагогов. По мнению Юлии Капалкиной, вводя такую оценку, нужно заставить ее работать, а не превратить в самоцель без каких-либо улучшений.

«Для чего мы это делаем и на что будет влиять эта оценка? Это может быть подспорьем для того, чтобы защитить педагога», - сказала она.

По словам Капалкиной, сейчас не хватает закона о защите чести и достоинства педагогов. Такой закон уровнял бы учителей в правах с учениками, которые не уважают педагогов и порой даже публично унижают их, в том числе и при поддержке своих родителей. Оценка за поведение может частично решить эту проблему.

«Эта оценка может служить инструментом для решения таких проблем [в школах], в которых есть проблемы с буллингом, например, с какими-то неформальными лидерами, которые дестабилизируют обстановку в школе», - объяснила учитель.

По ее словам, большинство проблем с учениками вытекают из безнаказанности.

«В конечном итоге дети понимают, что, по большому счету, им никто ничего не сделает. Они дети. Никто их не исключит. [Ведь] у нас есть закон об образовании», - подвела итог Капалкина.

Ранее в Котельниках сверстницы жестоко избили девочку в школьном туалете. Мать пострадавшей рассказала, что врачи выявили у ее дочери сотрясение мозга и внутричерепные травмы.

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