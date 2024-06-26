Неоднозначно и противоречиво. Идею оценивать поведение школьников раскритиковали

Эксперт предположил, что инициативу либо станут соблюдать в школах лишь формально, либо она создаст ряд проблем.

«Это предложение в виде введения оценки - оно очень неоднозначное и противоречивое. Чиновники пишут и предлагают сложную такую очень тему и ситуацию решить с помощью одного инструмента», - подчеркнул он.

По его словам, инициаторы предложения не знают, как устроена жизнь в школах. Казаков добавил, что недопуск школьников к экзаменам из-за плохих оценок за поведение только усугубит ситуацию.

Ранее писатель Платон Беседин рассказал, что учителей «завалили» бюрократическими вопросами. По его мнению, большое количество бумажной рутины плохо сказывается на процессе обучения.