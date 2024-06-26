26 июня 2024, 16:21

Неоднозначно и противоречиво. Идею оценивать поведение школьников раскритиковали

РИА «Новости»
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Возможное введение в школах оценок за поведение негативно повлияет на ситуацию в сфере образования. Об этом ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Эксперт предположил, что инициативу либо станут соблюдать в школах лишь формально, либо она создаст ряд проблем.

«Это предложение в виде введения оценки - оно очень неоднозначное и противоречивое. Чиновники пишут и предлагают сложную такую очень тему и ситуацию решить с помощью одного инструмента», - подчеркнул он.

По его словам, инициаторы предложения не знают, как устроена жизнь в школах. Казаков добавил, что недопуск школьников к экзаменам из-за плохих оценок за поведение только усугубит ситуацию.

Ранее писатель Платон Беседин рассказал, что учителей «завалили» бюрократическими вопросами. По его мнению, большое количество бумажной рутины плохо сказывается на процессе обучения.

Школы Учителя Чиновники Школьники Экзамены Образование
21 июня 2024, 13:14
РГГУ лишили президента и поменяли ректора
РИА «Новости»
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Занимавший пост ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов покинул свой пост. Исполняющим обязанности руководителя вуза стал бывший статс-секретарь — заместитель министра юстиции Андрей Логинов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки сообщил «Интерфакс».

Кроме того, ведомство утвердило новый устав вуза, предполагающий смену организационно-правовой формы на автономное учреждение. В пресс-службе министерства пояснили, что такое решение обеспечит университету новые возможности для развития.

В новой редакции устава нет должности президента. Ее сменил научный руководитель. До президентом РГГУ был академик РАН Ефим Пивовар.

В пресс-службе вуза в комментарии ТАСС пояснили, что уход академика Пивовара с поста президента РГГУ связан с отставкой ректора. Это предусмотрено в его рабочем контракте, как и в соглашениях всего проректорского корпуса. Новые договоры сотрудники РГГУ подпишут с новым руководителем вуза.

Накануне о скором уходе Безбородова с поста ректора РГГУ сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в учебном учреждении. Собеседники пояснили, что это связано с ухудшением показателей вуза.

По данным агентства RAEX, РГГУ опустился с 45-го на 54-е место среди 100 лучших вузов России за три года.

Занимавший пост ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов покинул свой пост. Исполняющим обязанности руководителя вуза стал бывший статс-секретарь - заместитель министра юстиции Андрей Логинов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки сообщил «Интерфакс».

Вузы Россия
20 июня 2024, 12:42
Россияне назвали высшее образование важным для карьеры и дохода
РИА «Новости»
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Высшее образование дает возможность найти хорошую работу с высоким доходом и карьерными перспективами. Это следует из данных опроса социологического агентства «Вебер», результаты которого оказались в распоряжении 360.ru.

Обязательным или желательным получение высшего образования назвали 87% респондентов. На первые места главных причин получения диплома вуза опрошенные поставили успешную карьеру (51%), высокий доход (50%) и увеличение шансов на трудоустройство (49%).

При этом большинство респондентов отметили, что все эти факторы сработают, только если получить обучение в престижном вузе. Опрошенные заявили, что качественное обучение сегодня предоставляют не только столичные высшие учебные заведения.

Несмотря на заявление респондентов, что от наличия высшего образования зависит уровень дохода, 92% участников опроса указали на возможность зарабатывать больше и без диплома вуза Более половины опрошенных отметили, что сегодня в России слишком много гуманитарных факультетов и нехватка технических специальностей. Внедрение обязательных курсов в программу высшего образования по развитию важных навыков и надпрофессиональных умений (Soft Skills) в программу вузов поддержал 41% респондентов. При этом 76% не согласились с тем, что высшее образование можно заменить онлайн-курсами.

Лучшим в мире образованием в российских вузах посчитали только 37% респондентов, при этом более половины не захотели, чтобы их дети или внуки уезжали на учебу за границу.

Опрос социологи провели в онлайн-режиме по методу River Sampling. На вопросы о высшем образовании ответили 1200 человек.

В начале мая «Яндекс Образование» назвал российские вузы , которые выбирают победители школьных олимпиад после выпуска. В главный список вошли НИУ «Высшая школа экономики», МГУ, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), МФТИ, НИЯУ МИФИ и Финансовый университет.

Вузы Опросы Россия Образование
20 июня 2024, 12:24
Кравцов рассказал, когда во всех колледжах страны появятся новые учебники по истории
РИА «Новости»
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Со следующего учебного года во всех российских колледжах введут новый учебник по истории под редакцией Владимира Мединского и Анатолия Торкунова. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

«Цена у него значительно дешевле, в 2,5 раза дешевле. Качество абсолютно такое же, полноцветная печать», - подчеркнул глава ведомства.

Он также обратил внимание, что на разворотах учебника, в отличие от школьного, разместят карту Советского Союза и карту России уже с учетом новых регионов.

В марте помощник президента Владимир Мединский высказался о новых учебниках по истории для 5-9-х классов. По его словам, печатать их начнут в этом году. Наполнение улучшили и дополнили, добавил Мединский.

По его оценке, это будут «лучшие учебники за последние 30 лет».

Россия История
14 июня 2024, 17:00
Рособрнадзор опроверг сообщения о высоких баллах ЕГЭ за упоминание Путина
РИА «Новости»
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Упоминание президента Владимира Путина в сочинениях на экзаменах по русскому языку не повысит баллы по итогам ЕГЭ. Об этом РИА «Новости» сообщили в Рособрнадзоре.

«Упоминание конкретных личностей или персоналий (в сочинении - прим. ред.) в обосновании своего отношения не дает никаких преимуществ участнику экзамена», - уточнили в ведомстве.

В сочинении по русскому языку выпускник может привести пример, опираясь на жизненный, читательский или историко-культурный опыт. Но все источники примера - равноценны.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что готовы обсудить отказ от ЕГЭ в России в случае понятной и объективной альтернативы. Сейчас модель единого государственного экзамена постоянно совершенствуют.

Основной период проведения ЕГЭ в России проходит с 23 мая по 5 июля. В 2024 году в России ввели возможность пересдачи одного экзамена по выбору.

ЕГЭ Русский язык Россия Экзамены Владимир Путин

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