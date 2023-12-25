25 декабря 2023, 07:08

Ненавистники ЕГЭ признали его объективность. Глава Рособрнадзора высказался об отмене экзамена

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Единый госэкзамен с годами зарекомендовал себя как объективный и не допускающий обмана способ оценки знаний. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев выступил против его отмены. Он заявил об этом РИА «Новости».

«Сейчас экзамен проходит объективно. Сейчас нет утечек. По поводу объективности проведения экзамена мы не слышим замечаний ни одного эксперта. Даже от тех, кто терпеть не может Единый государственный экзамен», - сказал он.

Выступавшие против ЕГЭ, по словам Анзора Музаева, не предлагали альтернативу. Он подтвердил, что до 2013 года действительно происходили утечки и другие нарушения, но с тех пор усилили контроль и усовершенствовали механизм проведения экзамена. Глава ведомства заявил, что такой подход к проверке знаний оправдал себя.

Он предположил, что недовольство ЕГЭ связано с невозможностью, как он сказал, «зарешать» вопрос. Анзор Музаев сказал, что на эксперименты с новыми формами экзамена нет времени.

ЕГЭ не станут переводить в онлайн-формат , заявлял ранее Анзор Музаев. Он допустил, что в отдаленной перспективе экзамен начнут сдавать дистанционно, но не в ближайшие 5-10 лет.

ЕГЭ Экзамены Образование
19 декабря 2023, 16:16
Путин утвердил ограничения на использование телефонов на уроках
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий школьникам использовать мобильные телефоны во время уроков, за исключением экстренных случаев. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Закон запрещает школьникам пользоваться смартфонами, планшетами и любыми другими средствами подвижной радиотелефонной связи во время занятий. Исключения сделали для ситуаций, когда возникает угроза жизни и здоровью учащихся или работников образовательной организации.

Также закон закрепил за школьниками обязанность соблюдать дисциплину и правила поведения в школе. Контролировать правила внутреннего распорядка должны учителя и руководство учебного заведения.

Подписанный Путиным закон вступил в силу со дня официального опубликования.

Общественный деятель Игорь Сырченко ранее пояснил, что запрет использовать смартфоны на уроках решили ввести из-за проблем с коммуникативными навыками учащихся. По его словам, детям легче находить общение в Сети, что может провоцировать асоциальность.

Школы Законы Смартфоны Россия Владимир Путин
18 декабря 2023, 18:47
«Девушки — резерв России». Путин пообеща решить вопрос с приемом женщин в Академию ФСБ
РИА «Новости»
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Проблему с приемом девушек на некоторые специальности в Академию ФСБ необходимо решить, поскольку женщины должны иметь возможность раскрыть свои таланты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

К главе государства обратилась девушка, которая пожаловалась, что в Академии ФСБ не берут женщин на информационные технологии. По ее словам, девушки могут поступить в это учебное заведение лишь на иностранные языки.

«Мы их поправим. Они должны понимать, что девушки - это такой огромный резерв России», - ответил Путин.

Там, где женщины еще не работают, они должны раскрыть свои таланты в полную силу, подчеркнул президент. Особенно это касается современных профессий, обратил внимание глава государства.

«У нас до сих пор женщины костыли забивают на железной дороге, а здесь-то что? Здесь интеллектуальная сфера, почему девушки не могут здесь учиться, получать образование и успешно работать?» - задался вопросом российский лидер.

По словам президента, в российских летных училищах девушки уже летают на боевых машинах. Главе государства докладывали, что они делают это блестяще, хотя профессия пилота всегда считалась мужской.

«Грани стираются сегодня», - подытожил Путин.

Во время встречи президент также отметил, что идущая в мире технологическая революция требует нового подхода к подготовке кадров. В ближайшие годы в России нужно подготовить один миллион современных специалистов по высокотехнологичным направлениям, сообщил глава государства.

ФСБ Женщины Россия Владимир Путин Образование
18 декабря 2023, 12:11
Ракова рассказала о планах по модернизации мастерских московских колледжей
Сайт мэра и правительства Москвы
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В 2024 году в Москве пройдет масштабное обновление мастерских колледжей. Появится около 90 мастерских и лабораторий, а отремонтируют еще 230 площадок. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В сентябре мы начали масштабное обновление материально-технической базы колледжей Москвы. Это позволит повысить качество образовательного процесса и еще больше приблизить его к реальным условиям на производстве», - отметила заммэра.

Проект по обновлению и созданию новых лабораторий и мастерских охватит большое количество колледжей, включая те, где обучают будущих поваров, кондитеров, электриков и сварщиков.

Например, Московский технологический колледж станет одним из первых учебных заведений, которое в ближайшем будущем оснастят современным оборудованием. Ежегодно он выпускает около 600 специалистов, необходимых транспортной, промышленной и строительной сферам. Студенты колледжа с января начнут практические занятия на оборудовании, аналогичном тому, что используется на предприятии «Салют» АО «ОДК». Ученики колледжа смогут овладеть использованием различных измерительных инструментов, включая микрометры, штангенциркули, нутромеры и другие приборы, что позволит повысить точность контрольных измерений и качество продукции на производстве.

Ранее цикл профориентационных занятий стартовал в колледжах и техникумах Подмосковья.

Образование Москва 2023 Анастасия Ракова
06 декабря 2023, 08:58
Школы Тюмени из-за сильного мороза отменили уроки начальных классов в первую смену
Unsplash
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В школах Тюмени из-за сильного мороза отменили занятия младших классов в первую смену. Классы, которые учились во вторую смену, от учебы не освободили, объявила горадминистрация.

«Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия первой смены в школах города Тюмени для обучающихся в первом-четвертом классах в очном режиме отменяются», - сообщили власти.

Занятия второй смены, уточнили в администрации, пройдут, как положено. Их из-за погоды отменять не стали.

Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10 и более градусов ниже нормы спрогнозировали в Тюменской области с 6 по 10 декабря, сообщило региональное МЧС. Столбики термометра опустятся до -40 градусов. В помощь водителям на федеральных трассах дежурят девять передвижных пунктов обогрева.

Сильные морозы накроют многие регионы России , предупредил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Московской области температура воздуха опустится на 7–14 градусов ниже нормы.

Тюмень Дети Школы

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