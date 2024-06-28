Нельзя создавать гетто. Помогут ли школам проверки по русскому языку для детей мигрантов

Она прокомментировала законопроект о проверке знаний по русскому языку у детей перед приемом в школу и объяснила, что это нововведение поможет учащимся социализироваться.

«Это не столько законопроект, сколько [инициатива] для адаптации этих детей, чтобы мы не создавали гетто, чтобы они не варились в своем соку местечковыми группами. Они должны включаться в нашу среду, если планируется, что они будут здесь жить дальше», - указала Любомирская.

Она подчеркнула, что создание отдельных классов для мигрантов не решит проблему, а только усугубит ее. По ее мнению, следует организовывать «группы поддержки», где с детьми бы дополнительно занимались языком.

«Безусловно, для таких детей стоит создавать отдельные группы и обучать их русскому языку. Потому что они останутся просто необразованными, потому что все-все предметы преподаются на русском языке», - указала профессор.

Специалист добавила, что дети смогут влиться в обычные классы, если с ними будут заниматься русским языком. Она добавила, что создавать отдельные классы по национальному признаку не следует.

«То, что они заговорят и начнут понимать довольно быстро, если они находятся в среде, неизбежно. А вот писать, читать - для этого потребуется время», - заключила специалист.

Законопроект о языковых экзаменах для детей-мигрантов предложили внести в Госдуму депутаты ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким.