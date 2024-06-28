28 июня 2024, 14:28

Нельзя создавать гетто. Помогут ли школам проверки по русскому языку для детей мигрантов

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Уроки в школах проходят на русском языке, поэтому все учащиеся должны владеть им. О том, какие меры необходимо принять для ассимиляции детей мигрантов, 360.ru рассказала руководитель Центра функциональной грамотности компании мобильного электронного образования Наталия Любомирская.

Она прокомментировала законопроект о проверке знаний по русскому языку у детей перед приемом в школу и объяснила, что это нововведение поможет учащимся социализироваться.

«Это не столько законопроект, сколько [инициатива] для адаптации этих детей, чтобы мы не создавали гетто, чтобы они не варились в своем соку местечковыми группами. Они должны включаться в нашу среду, если планируется, что они будут здесь жить дальше», - указала Любомирская.

Она подчеркнула, что создание отдельных классов для мигрантов не решит проблему, а только усугубит ее. По ее мнению, следует организовывать «группы поддержки», где с детьми бы дополнительно занимались языком.

«Безусловно, для таких детей стоит создавать отдельные группы и обучать их русскому языку. Потому что они останутся просто необразованными, потому что все-все предметы преподаются на русском языке», - указала профессор.

Специалист добавила, что дети смогут влиться в обычные классы, если с ними будут заниматься русским языком. Она добавила, что создавать отдельные классы по национальному признаку не следует.

«То, что они заговорят и начнут понимать довольно быстро, если они находятся в среде, неизбежно. А вот писать, читать - для этого потребуется время», - заключила специалист.

Законопроект о языковых экзаменах для детей-мигрантов предложили внести в Госдуму депутаты ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким.

Дети Школы Мигранты Русский язык Депутаты ЛДПР Образование
28 июня 2024, 09:24
«Самое главное — реализовать свое призвание». Путин обратился к выпускникам школ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
По всей России начались школьные выпускные. Президент страны Владимир Путин поздравил вчерашних учеников с получением диплома, пожелал им найти предназначение и обрести семью. Его обращение опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства поздравил родителей, наставников и самих выпускников с началом нового этапа жизни. Путин заявил, что теперь вчерашним школьникам предстоит принимать важные решения самостоятельно. Он пожелал им успехов.

«Самое главное - реализовать свое призвание, найти дело по душе. Тогда вам будут под силу самые сложные задачи, а ваши достижения будут вдохновлять других», - сказал президент.

Путин добавил, что главной опорой в жизни каждого человека является семья. Он выразил уверенность в том, что выпускники продолжат лучшие семейные традиции и построят будущее, о котором мечтают.

В Санкт-Петербурге началась подготовка к самому массовому выпускному вечеру - шоу «Алые паруса». Концерт пройдет в ночь на 29 июня, на сцену выйдут Люся Чеботина, IOWA, Тося Чайкина, Ваня Дмитриенко и другие звезды.

Школы Владимир Путин Образование
27 июня 2024, 07:43
Стипендию предложили ввести для студентов-родителей в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Минобрнауки России предложило ввести социальную стипендию для студентов — матерей и отцов детей дошкольного возраста. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

Минобрнауки России предложило ввести социальную стипендию для студентов - матерей и отцов детей дошкольного возраста. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

Предполагается, что сумму будут выплачивать ежемесячно в размере МРОТ в рамках нацпроекта «Семья». Предложение направили в Минтруд.

В Минобрнауки уточнили, что матпомощь женщинам, родившим во время обучения, уже выплачивают в 452 российских вузах, а в 347 учебных учреждениях платят одиноким матерям и отцам.

МРОТ в 2024 году составляет 19 242 рубля в месяц. С 2025 года минимальный размер оплаты труда будут рассчитывать исходя из медианной зарплаты, и он, предположительно, вырастет на 15% и превысит 22 тысячи рублей.

Национальный проект «Семья» запустят в 2025 году. В создании дорожной карты участвуют как эксперты, так и обычные россияне, которые делятся, какие меры поддержки для них наиболее важны. Упор сделают на помощь молодым и многодетным семьям, столкнувшимся с различными сложностями.

Вузы Семья Студенты МРОТ в РФ
26 июня 2024, 16:21
Неоднозначно и противоречиво. Идею оценивать поведение школьников раскритиковали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Возможное введение в школах оценок за поведение негативно повлияет на ситуацию в сфере образования. Об этом ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Эксперт предположил, что инициативу либо станут соблюдать в школах лишь формально, либо она создаст ряд проблем.

«Это предложение в виде введения оценки - оно очень неоднозначное и противоречивое. Чиновники пишут и предлагают сложную такую очень тему и ситуацию решить с помощью одного инструмента», - подчеркнул он.

По его словам, инициаторы предложения не знают, как устроена жизнь в школах. Казаков добавил, что недопуск школьников к экзаменам из-за плохих оценок за поведение только усугубит ситуацию.

Ранее писатель Платон Беседин рассказал, что учителей «завалили» бюрократическими вопросами. По его мнению, большое количество бумажной рутины плохо сказывается на процессе обучения.

Школы Учителя Чиновники Школьники Экзамены Образование
21 июня 2024, 13:14
РГГУ лишили президента и поменяли ректора
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Занимавший пост ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов покинул свой пост. Исполняющим обязанности руководителя вуза стал бывший статс-секретарь — заместитель министра юстиции Андрей Логинов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки сообщил «Интерфакс».

Кроме того, ведомство утвердило новый устав вуза, предполагающий смену организационно-правовой формы на автономное учреждение. В пресс-службе министерства пояснили, что такое решение обеспечит университету новые возможности для развития.

В новой редакции устава нет должности президента. Ее сменил научный руководитель. До президентом РГГУ был академик РАН Ефим Пивовар.

В пресс-службе вуза в комментарии ТАСС пояснили, что уход академика Пивовара с поста президента РГГУ связан с отставкой ректора. Это предусмотрено в его рабочем контракте, как и в соглашениях всего проректорского корпуса. Новые договоры сотрудники РГГУ подпишут с новым руководителем вуза.

Накануне о скором уходе Безбородова с поста ректора РГГУ сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в учебном учреждении. Собеседники пояснили, что это связано с ухудшением показателей вуза.

По данным агентства RAEX, РГГУ опустился с 45-го на 54-е место среди 100 лучших вузов России за три года.

Занимавший пост ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов покинул свой пост. Исполняющим обязанности руководителя вуза стал бывший статс-секретарь - заместитель министра юстиции Андрей Логинов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки сообщил «Интерфакс».

Вузы Россия

Новости по теме