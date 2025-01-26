26 января 2025, 14:36

Некоторые вузы начнут начислять допбаллы за индивидуальные достижения абитуриентов

РИА «Новости»
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Ряд российских вузов внесли изменения в правила поступления. Некоторые университеты будут начислять дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении, сообщил ТАСС.

К этим вузам относятся МФТИ, РАНХиГС, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, МГТУ имени Баумана, РГСУ и РЭУ имени Плеханова.

Согласно с приказом Минобрнауки, российские университеты утвердили правила приема. Приемная кампания в балакавриат начнется 20 июня.

В 2025 году абитуриенты при приеме на целевое обучение вузы могут получить дополнительные баллы, если они участвовали олимпиадах и других профориентационных мероприятиях. Призеры определенных олимпиад также получили возможность поступить в некоторые университеты без вступительных испытаний.

«Следует обратить внимание, что для использования особого права поступающий должен сдать ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады, не менее чем на 75 баллов», - отметила проректор по учебной работе РГСУ Янина Шимановская Ранее РАНХиГС и РЭУ имени Плеханова Плеханова увеличили число мест в вузах. В некоторых университетах для ряда направлений убрали испытания по иностранному языку.

Вузы Студенты
25 января 2025, 10:32
Самой популярной специальностью у московских выпускников стала экономика
РИА «Новости»
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Самыми популярными направлениями среди московских выпускников в 2024 году остались экономика, юриспруденция, а также технические специальности. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

По ее данным, за год дипломы о высшем образовании в Москве получили 194,8 тысячи молодых специалистов. Документы о получении образования по направлению «экономика и менеджмент» вручили 52,3 тысячи выпускникам, а по «юриспруденции» - 31,7 тысячи.

«Это в общей сложности 43% от всех выпускников. При этом, несмотря на безоговорочное лидерство, доля этих специальностей за последние пять лет снизилась на 7,9 процентного пункта», - добавили в пресс-службе.

Из-за спроса на специалистов ИТ-сектора и инновационных дисциплин все популярнее становятся направления, связанные с передовыми технологиями. За пять лет число выпускников по специальности «ИТ и математика» увеличилось в 1,6 раза, добавили в Департаменте.

Ранее в Госдуме предложили поднять студентам стипендии до прожиточного уровня. По словам депутата Сергея Гаврилова, выплаты можно увеличивать поэтапно, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

Вузы Молодежь Экономика Москва
24 января 2025, 10:56
В Госдуме предложили сделать стипендии не ниже прожиточного минимума
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Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил повышать стипендии на 20-25% ежегодно, начиная с 2026 года, чтобы они постепенно достигли уровня прожиточного минимума. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Это позволит избежать значительной нагрузки на бюджет, но при этом начнет решать финансовые проблемы студентов», - заявил парламентарий.

Кроме того, он призвал упростить сбор документов на социальную стипендию и пересмотреть сумму выплат, потому что нынешний их размер - 2739 рублей для вузов и 996 для ссузов - не отвечает потребностям.

Также Гаврилов заявил о необходимости построить современные студенческие кампусы, чтобы избежать дефицита мест в общежитиях, и обеспечить прозрачность их распределения.

Ранее Минтруд предложил в 10 раз увеличить декретные пособия студенткам-очницам, доведя их до уровня регионального МРОТ.

Госдума РФ Депутаты Студенты
24 января 2025, 08:48
В Думе предложили проводить сессию в вузах до Нового года
Freepik
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Депутаты Государственной думы от ЛДПР Ярослав Нилов и Борис Чернышов предложили завершать сессии в российских вузах до Нового года, чтобы продлить студенческие каникулы. Обращение оказалось в распоряжении РИА «Новости».

Депутатский запрос направили в Минобрнауки России. По мнению Нилова и Чернышова, учебные планы на семестр можно составить так, чтобы сессия заканчивалась до Нового года, а новый семестр начинался 26 января. Это позволит студентам отдохнуть и набраться сил во время новогодних праздников, а также отметить День российского студенчества.

По словам авторов проекта, это изменение направлено на то, чтобы студенты более осознанно относились к учебному процессу и снизили уровень тревожности, который они испытывают в преддверии Нового года и праздничных выходных.

«Что касается сотрудников высших учебных учреждений и в первую очередь преподавателей, высвобождение дополнительного свободного времени на январских каникулах, безусловно, положительно скажется на их работе», - подчеркнули депутаты.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что российские вузы с 1 сентября 2026 года перейдут на новую систему высшего образования. Студенты, которые уже начали обучение по действующим программам, смогут завершить его.

Вузы Депутаты Новый год
23 января 2025, 10:09
В Минпросвещения создали группу экспертов по выбору песен для школьников
РИА «Новости»
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В Министерстве просвещения сформировали список экспертов, которые будут определять, какие песни могут изучать российские школьники. Ожидается, что перечень композиций будет готов к лету, сообщил Telegram-канал Baza.

В группе состоят известные музыканты и деятели культуры: дирижер Валерий Гергиев, оперный певец Ильдар Абдразаков, ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев, ректор Гнесинки Александр Рыжинский, а также депутаты, чиновники и преподаватели музыкальных школ и институтов В Доме Союзов еще 28 ноября 2024 года состоялся круглый стол, посвященный обсуждению роли песен о Родине в процессе воспитания молодого поколения. На мероприятие пригласили Олега Газманова и Ярослава Дронова.

На встрече участники пришли к единому мнению о необходимости включить в школьную программу патриотические песни. Какие именно композиции войдут в программу, определит экспертный совет.

Депутат Сергей Колунов рассказал РИА «Новости» , что школьники 1–8 классов с 1 сентября 2025 года могут начать изучение патриотических песен Шамана и Газманова. Он также подтвердил, что Минпросвещения поддержало инициативу о включении в школьную программу уроков музыки изучения современных исполнителей.

Песни Школьники Shaman Олег Газманов

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