17 ноября 2023, 17:10

Названы предварительные даты ЕГЭ в 2024 году

РИА «Новости»
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ЕГЭ в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля. Совместный приказ Минпросвещения и Рособрнадзора появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов сегодня, 17 ноября.

Документ «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена» подразумевает, что процедуру традиционно разделят на три периода: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный предложили провести с 22 марта по 12 апреля (резервные дни завершаются 19 апреля), основной вместе с резервными днями - с 23 мая по 1 июля, а дополнительный - с 4 по 9 сентября. Начало экзаменов по всем учебным предметам намечается на 10:00.

С сегодняшнего дня проект будет на стадии общественного обсуждения, которое завершится 1 декабря. Проходит также независимая антикоррупционная экспертиза.

Ранее зампред Госдумы Петр Толстой назвал введение ЕГЭ и ОГЭ «большой ошибкой». По его мнению, это нарушило ткань традиционного русского образования.

ЕГЭ Экзамены
17 ноября 2023, 13:35
Более 2 тысяч студентов подали заявки на ИТ-стажировку в правительстве Москвы
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Более двух тысяч студентов подали заявки на участие в стажировке в правительстве Москвы в рамках проекта «ИТ-город». Об этом сообщил департамент информационных технологий столицы.

В феврале 2024 года прошедшие несколько этапов отбора студенты начнут полугодовую стажировку в департаменте информационных технологий. С февраля по июль 70 человек будут работать над цифровыми проектами города.

Созданная в 2022 году программа «ИТ-город» - это шестимесячная оплачиваемая стажировка для специалистов в UX/UI-дизайне, анализе бизнеса и систем, тестировании и других. В прошлом году в ней смогли принять участие 80 студентов.

А в течение ближайших двух месяцев для школьников Москвы проведут экскурсии в ведущие ИТ-компании столицы. Это позволит познакомить учеников специализированных классов московских школ с цифровыми проектами города.

Студенты Технологии Москва 2023
17 ноября 2023, 11:48
Экскурсии в ведущие ИТ-компании проведут для школьников Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Проект «Учебный день в ИТ-компании» запустили в столице, чтобы познакомить учеников специализированных классов московских школ с цифровыми проектами города. В рамках проекта детям проведут экскурсии в ведущие ИТ-компании. Об этом рассказали в департаменте образования и науки.

Первое событие в рамках проекта состоялось 16 ноября в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Ученики смогли ознакомиться с обновленной экспозицией павильона «Умный город». Также им рассказали о московской платформе разработчиков Mos.Hub.

В столице более 7,6 тысячи учеников уже начали обучаться в ИТ-классах. Образование будет проходить в соответствии с новым стандартом. Проект «Учебный день в ИТ-компании» позволит им узнать о реальных проектах и предприятиях этой сферы.

Недавно на фестивале колледжей в Москве школьники узнали о профессиях будущего. Более 18 тысяч старшеклассников и их родителей посетили площадки училищ.

Технологии Образование Москва 2023
16 ноября 2023, 15:24
Критику в адрес нового учебника истории назвали несостоятельной
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Некоторые критики выразили недовольство новыми учебниками истории, потому что их не устроила подача материала, а не само содержание книги. Об этом сообщил помощник президента Владимир Мединский в ответе на запрос РБК.

Он указал на несостоятельность обвинений со стороны критиков и их заявлений о якобы наличии «пропаганды» в учебниках.

«Для серьезных историков такие аргументы забавны. „Повесть временных лет“ написана сквозь призму интересов Владимира Мономаха», - отметил Мединский.

По его словам, государственная историческая политика присутствовала во все времена, и отрицать ее наличие «просто не умно».

«В народном образовании преподавание истории есть дело государственное», - подчеркнул помощник президента.

Ранее все регионы России получили более 755 тысяч экземпляров нового учебника истории для 11-х классов. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал появление единых образовательных пособий по всем предметам. Новые учебники подготовят до конца 2025 года.

Школьники История Образование
16 ноября 2023, 07:40
Преподавателя МГИМО уволили после приглашения Урганта на лекцию
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Студенты МГИМО призвали вернуть преподавателя факультета международной журналистики, которого уволили после приглашения на лекцию в вуз шоумена Ивана Урганта. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Преподаватель позвал на лекцию в вуз телеведущего месяц назад. Темой беседы стало налаживание личных связей в медиа пространстве. После этого, как заверили в публикации, педагога призвали приглашать на лекции военкоров.

Накануне преподаватель сообщил студентам о своем увольнении. Ученики же уверены, что его вынудили уйти. Они планируют написать коллективное письмо с требованием восстановить в должности педагога.

О выступлении Урганта в вузе СМИ писали в середине октября. Сообщалось, что один из профессоров университета пригласил шоумена, чтобы тот якобы «посмешил аудиторию». По данным источников, деканат и ректорат шокировала организация «творческой встречи» с телеведущим.

Вузы Студенты Иван Ургант

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