Назван новый размер стипендии президента для российских аспирантов
Стипендия президента России для аспирантов в новом формате достигнет 75 тысяч рублей. Указ об этом может выйти уже в ноябре, рассказал РИА «Новости» заместитель главы Минобрнауки Денис Секиринский.
По его словам, документ находится «в высокой стадии согласования» и может выйти уже до Конгресса молодых ученых, намеченного на 28–30 ноября. Вероятно, отбор начнется уже в 2023 году, добавил замминистра.
Установление таких стипендий - поручение президента Владимира Путина, прозвучавшее по итогам встречи с участниками Конгресса молодых ученых. Предполагается, что повышенная стипендия поможет поддержать лучших аспирантов по важным и актуальным образовательным направлениям. Научные руководители будут выступать в роли гаранта того, что аспирант завершит исследование и защитит диссертацию.
Конкурсный отбор будет проводить Минобрнауки вместе с Советом по стипендиям президента России.
По данным Ura.ru , текущий размер выплаты - 4,5 тысячи рублей.