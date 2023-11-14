Назван новый размер стипендии президента для российских аспирантов

По его словам, документ находится «в высокой стадии согласования» и может выйти уже до Конгресса молодых ученых, намеченного на 28–30 ноября. Вероятно, отбор начнется уже в 2023 году, добавил замминистра.

Установление таких стипендий - поручение президента Владимира Путина, прозвучавшее по итогам встречи с участниками Конгресса молодых ученых. Предполагается, что повышенная стипендия поможет поддержать лучших аспирантов по важным и актуальным образовательным направлениям. Научные руководители будут выступать в роли гаранта того, что аспирант завершит исследование и защитит диссертацию.

Конкурсный отбор будет проводить Минобрнауки вместе с Советом по стипендиям президента России.

По данным Ura.ru , текущий размер выплаты - 4,5 тысячи рублей.