На «Госуслугах» нашли опасную для абитуриентов ошибку

По его информации, в каждом регионе в контексте дедлайна подачи электронного документа об образовании указано местное и московское время.

Но на приведенном скриншоте вместо «15:59 3 августа по новосибирскому времени» указано «15:59 3 августа по московскому времени». Разница во времени между регионами составляет четыре часа.

Никаких официальных комментариев по поводу времени в объявлении на момент публикации материала не поступало. Данные Telegram-канала также привели в местном паблике «Новости Новосибирска».

Согласно исследованию, более половины россиян считают , что в их регионе доступно обучение на бюджете для абитуриентов.