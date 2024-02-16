16 февраля 2024, 13:49

Москвичей пригласили на сказкотерапию в зону отдыха «Терлецкая дубрава»

Freepik
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С 17 февраля в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» Перовского парка Москвы начнется проект «По дороге со сказкой», организованный в честь Года семьи. Об этом сообщил столичный департамент культуры.

В рамках проекта дети смогут погрузиться в мир детской литературы и фольклора. Педагоги организуют увлекательное чтение сказок, адаптированных под возраст каждого ребенка.

По словам сотрудников департамента, слушание сказок играет ключевую роль в развитии детской фантазии и образного мышления. Советы и жизненные уроки, полученные из произведений, часто оказываются более значимыми и понятными для детей, нежели прямые наставления взрослых.

В программу занятий интегрируют элементы сказкотерапии - эффективного психологического метода, использующего силу сказок для достижения воспитательных, образовательных и коррекционных целей, а также психологической помощи.

Первое мероприятие проекта пройдет 17 февраля в 11:00 на главной площади парка. Оно будет бесплатным. Следующие мероприятия будут проходить каждые две недели, следить за расписанием можно на официальном сайте парка и в его соцсетях. До этого проект «По дороге со сказкой» успешно проводили в онлайн-формате.

Кроме того спортивный праздник пройдет в парке Толстого в Химках 17 февраля. Он завершится зимними эстафетами для детей и родителей «Парковый старт».

Отдых Дети Семья Парки Москва
15 февраля 2024, 22:44
«Побольше крутых мужиков». Путин предложил новый формат работы школ
РИА «Новости»
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К педагогической деятельности в школах стоит привлечь «побольше крутых мужиков». Как сообщило РИА «Новости», такую точку зрения высказал президент России Владимир Путин во время посещения средней школы № 32 в Нижнем Тагиле, где учился поэт Булат Окуджава.

Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале показал кадры визита главы государства в школу. Президент отметил, что проект по модернизации учебного учреждения получился хорошим, с чем директор согласилась.

На встрече с учащимися вузов Калининградской области Путин отмечал, что будущее и успех России напрямую зависят от уровня образования в стране.

Директор общеобразовательного учреждения Галина Масликова показала главе государства кабинет ОБЖ и рассказала об увлеченном учителе. После института он отслужил в армии и 12 лет работает с детьми и координирует Юнармию.

«В общем он такой крутой-крутой», - охарактеризовала педагога директор школы.

Масликова добавила, что учитель также занимается туризмом и у него «все складывается». Путин отреагировал на ее рассказ с доброй иронией.

«Надо побольше крутых мужиков в школы, правда?» - задал он вопрос.

К педагогической деятельности в школах стоит привлечь «побольше крутых мужиков». Как сообщило РИА «Новости» , такую точку зрения высказал президент России Владимир Путин во время посещения средней школы № 32 в Нижнем Тагиле, где учился поэт Булат Окуджава.

Дети Школы Учителя Владимир Путин
15 февраля 2024, 14:53
VK объявил о наборе студентов на бесплатные курсы в IT и digital
«ВКонтакте»
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Бесплатные программы обучения и курсы по 14 востребованным направлениям в IT и digital запустила платформа VK Education. Пройти обучение смогут все желающие с разным уровнем подготовки. Лучших выпускников пригласят на стажировку или сразу предложат место работы в штате компании.

- Анализ данных и искусственный интеллект: «Введение в AI», «Введение в анализ данных», «Основы машинного обучения».

- Разработка: «Ручное тестирование», «Разработка веб-сервисов на Golang», «Практический квест: SRE-инженер», «Базовый Python», «Алгоритмы и структуры данных».

-«Информационная безопасность».

-«Разработка игр и игровой рынок в РФ».

Часть программ проведут в асинхронном формате. Изучать видеолекции и решать задания можно в комфортном для себя темпе.

Среди нетехнических специальностей студенты смогут выбрать курсы из следующего списка: - «Управление продуктом в IT», - «Маркетинг, коммуникации и креатив в IT», -«Продуктовые исследования в IT».

Для прохождения обучения необходимо пройти отбор, количество мест ограничено.

Кроме основной программы, в рамках Digital Camp пройдут открытые лекции по фундаментальным темам направлений - они будут доступны всем желающим.

Студенты также могут освоить инструменты планирования, навыки деловых коммуникаций и работы с презентациями в рамках спецкурса «Гибкие навыки для старта карьеры». Универсальная программа станет полезна всем, кто хочет развить не только технические навыки, но и «мягкие» компетенции.

Заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова заявила, что в итоговый список курсов вошли самые востребованные IT-специальности, которые подарят молодым специалистам уникальный опыт.

«В этом году мы открываем набор на программы по 14 актуальным направлениям - среди них есть как новые курсы, так и те программы, которые пользуются у студентов высоким спросом. Уверена, что многообразие программ позволит выбрать наиболее интересное направление и сделать первые шаги в IT-сфере с VK», - подчеркнула она.

Курсы разделили на два сектора в рамках проекта Digital Camp. Первый посвящен техническим специальностям в сфере IT. Некоторые программы предусматривают отборочные испытания.

Под руководством опытных экспертов VK студенты отработают реальные задачи и получат необходимый опыт для выстраивания карьеры в IT-секторе.

В список программ по техническим специальностям вошли:

ВКонтакте Студенты Технологии
14 февраля 2024, 12:35
Антимонопольщики нашли у «Яндекса» запрещенную рекламу
РИА «Новости»
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Компании «Яндекс» грозит штраф за распространение запрещенной законом рекламы о написании курсовых и научных работ. К административной ответственности привлекут как интернет-площадку, так и рекламодателя, сообщила Федеральная антимонопольная служба России.

«ФАС России возбудила дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении рекламодателя Work 5 и рекламораспространителя ООО „Яндекс“», - объявила пресс-служба.

Интернет-пользователь пожаловался антимонопольщикам на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ - рефератов, дипломных и курсовых для государственной научной аттестации. Рекламировать такие услуги в России нельзя по закону. Объявление от Work 5 выдавала поисковая система «Яндекс». Обеим компаниям пригрозили административной ответственностью.

Росбанк тоже обвинили в нарушении закона о рекламе.

RT сообщил, что он предоставил неполную информацию об условиях пользования кредитной картой.

Яндекс ФАС России Бизнес
09 февраля 2024, 17:54
Бесплатные курсы пройдут в «Технограде» на ВДНХ
Unsplash
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В феврале в «Технограде» на ВДНХ пройдет серия из 20 бесплатных обучающих программ. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Курсы позволят всем желающим повысить профессиональные навыки. Обучающие модули общей продолжительностью 168 часов посвятят информационным технологиям, дизайну и маркетингу.

Из 20 курсов шесть пройдут в онлайн-формате. Они будут интересны как начинающим, так и квалифицированным специалистам. Например, для контролеров энергосбыта разработали 40 часов очных и дистанционных занятий.

Участие в программе требует предварительной регистрации на официальном сайте «Технограда». По итогам обучения слушатели получат сертификаты.

Ранее кадровый центр Москвы «Профессии будущего» заключил соглашения с новыми партнерами.

Образовательные курсы позволят освоить спектр профессий из разных отраслей экономики.

Работа Технологии Образование ВДНХ Москва Наталья Сергунина

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