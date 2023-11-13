13 ноября 2023, 12:10

Москвичам рассказали о специальной программе обучения незрячих детей

Сайт мэра и правительства Москвы
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Сегодня, 13 ноября, в Москве отмечают Международный день слепых. В честь этого события жителям столицы рассказали, как обучают незрячих детей в единственной в городе школе-интернате № 1. В закулисье образовательного учреждения москвичей провели корреспонденты мэрии.

Учебное заведение основали в 1882 году для 20 незрячих детей. Изначально оно располагалось в Электрическом переулке. В основном там обучали рукоделию. Позже школа переехала в дом № 5 на 3-ю Мытищинскую улицу, где и располагается до сих пор. В прошлом году образовательному учреждению исполнилось 140 лет.

Сейчас здесь есть все для полноценного обучения незрячих детей: классы, актовый и спортивный залы, столовая, кухня, медицинские кабинеты, спальный блок. В школе сейчас 334 воспитанника, в возрасте от нуля до 27 лет. Для них это отдельный мир, где они учатся, общаются и проводят свободное время.

Детям с ограниченными возможностями здоровья уделяют особое внимание не только в столице, но и в Московской области. Учителям специальных образовательных учреждений дают высокую оценку. Например, педагог по труду и директор школы «Надежда» для детей с ОВЗ в Коломне Дмитрий Московцев победили на конкурсе «Лучший руководитель в образовании» в Подмосковье.

Дети Школы Москва 2023
04 ноября 2023, 11:30
Россия вошла в число стран с лучшим школьным образованием
Unsplash
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Россия вошла в десятку стран с лучшим школьным образованием. Об этом «Известиям» заявил министр просвещения Сергей Кравцов на форуме-выставке «Россия».

«Мы уделяем большое внимание качеству школьного образования», - сообщил он.

Кравцов добавил, что ведомство приступило к подготовке масштабной программы по обновлению образовательных учреждений.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября. Корреспондент «360» Александр Молочко посетил мероприятие и поделился кадрами с павильоном Подмосковья. Он показал интерактивную платформу, благодаря которой можно «оказаться в будущем».

Ранее министр отметил рост популярности педагогических вузов. По его словам, в 2023 году поступило рекордное число заявок на поступления по этому направлению. Кравцов обратил внимание на повышение роли престижа профессии учителя и напомнил, что 2023-й объявили Годом учителя и наставника.

Школы Россия
03 ноября 2023, 13:58
Стартовал набор участников олимпиады по спортивному программированию «Технокубок»
РИА «Новости»
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В России открылась регистрация на олимпиаду по спортивному программированию для школьников «Технокубок». Соревнование пройдет на онлайн-платформе All Cups от VK. Победители получат льготы при поступлении в один из ведущих вузов страны.

В этом учебном году VK, МФТИ и МГТУ имени Баумана проведут олимпиаду при поддержке СПбПУ Петра Великого, МИЭТ и ВГУ. Поучаствовать в «Технокубке» на онлайн-платформе All Cups смогут учащиеся 8-11 классов.

Отборочные раунды запланировали 26 ноября, 17 декабря и 14 января, финальный - 17 марта. Решающий этап проведут как онлайн, так и очно на базе вузов. Участники пообщаются с экспертами IT и digital-сферы, побывают на экскурсиях по офисам VK.

«Технокубок» получил первый уровень в списке олимпиад Российского совета олимпиад школьников, и его победителям предоставят льготы при поступлении. Им засчитают 100 баллов за ЕГЭ по информатике или зачислят в вуз без экзаменов.

Подмосковная молодежь примет участие в международной цифровой олимпиаде. Разработчики не старше 23 лет посоревнуются в 1С-программировании, web-дизайне, анализе данных и других дисциплинах.

Вузы Образование
03 ноября 2023, 10:23
Учитель в школе в Приморье заставил детей заниматься физкультурой в противогазах
Pxhere
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В Приморье учительница физкультуры заставила учеников выполнять упражнения в противогазах и костюмах химзащиты. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в Telegram-канале.

По данным ведомства, в октябре в школе поселка городского типа Лучегорск преподаватель принудила учеников шестого класса в костюмах химзащиты и противогазах выполнять упражнения на физкультуре. На тот момент учитель исполняла обязанности директора образовательного учреждения.

Прокуратура Пожарского района провела проверку. В отношении преподавателя составили административный протокол. По нему учителю грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

В России предложили ввести «Индекс дружелюбия школ». С такой инициативой к вице-премьеру России Татьяне Голиковой обратилась член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. Согласно ее идее, индекс поможет выявить школы, в которых ученики подвергаются буллингу.

Школы Приморье Школьники Образование
03 ноября 2023, 09:31
Студентку из Екатеринбурга пригрозили отчислить за слишком качественную курсовую
Freepik
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Студентка из Екатеринбурга Полина Краснопевцева заявила в соцсетях, что ее хотят отчислить из Уральского федерального университета за долг по курсовой. Девушка утверждает, что выполнила работу, но ее не приняли из-за слишком высокого качества. Об этом написало Ura.ru.

«У меня образовался долг по предмету, так как преподаватель отказался принимать работу из-за ее высокого качества и сомнений, что такую курсовую мог написать первокурсник», - пожаловалась студентка.

По ее словам, в учебном отделе некорректно общаются с учащимися, заявляют, что их «проще отчислить».

В пресс-службе вуза журналистам подтвердили, что Краснопевцева не сдала курсовую, но отметили, что отчисление ей не грозит.

Ранее СМИ писали, что другая студентка того же университета попала в больницу, получив нервный срыв после незаконного отчисления. Девушка пояснила, что официальная причина - неуспеваемость, однако на самом деле она «всегда была прилежной». В итоге бывшая студентка обратилась в суд.

Вузы Студенты

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