Москвичам рассказали о специальной программе обучения незрячих детей

Учебное заведение основали в 1882 году для 20 незрячих детей. Изначально оно располагалось в Электрическом переулке. В основном там обучали рукоделию. Позже школа переехала в дом № 5 на 3-ю Мытищинскую улицу, где и располагается до сих пор. В прошлом году образовательному учреждению исполнилось 140 лет.

Сейчас здесь есть все для полноценного обучения незрячих детей: классы, актовый и спортивный залы, столовая, кухня, медицинские кабинеты, спальный блок. В школе сейчас 334 воспитанника, в возрасте от нуля до 27 лет. Для них это отдельный мир, где они учатся, общаются и проводят свободное время.

Детям с ограниченными возможностями здоровья уделяют особое внимание не только в столице, но и в Московской области. Учителям специальных образовательных учреждений дают высокую оценку. Например, педагог по труду и директор школы «Надежда» для детей с ОВЗ в Коломне Дмитрий Московцев победили на конкурсе «Лучший руководитель в образовании» в Подмосковье.