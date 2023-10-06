Московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» впервые пройдет в Краснодарском крае

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«Мы рады, что теперь столичный опыт применяется в других субъектах, ведь команды создают собственные уникальные IT-разработки, которые используются крупнейшими российскими компаниями и государственными органами», - подчеркнула она.

В рамках конкурса участники решат социально значимые задачи для администрации Анапы. Например, разработают модель для генерации продающих текстов и многое другое.

Общий призовой фонд составит 2,5 миллиона рублей. Подать заявку можно до 3 ноября. Конкурс в онлайн-формате пройдет с 4 по 11 ноября.

Ранее конкурс «Лидеры цифровой трансформации» получил мировое признание. Хакатон проводят в столице с 2019 года. За это время в нем приняли участие больше 22,5 тысячи человек со всей России и еще из 37 стран мира.