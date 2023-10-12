Московских строителей обучат «цифровым» компетенциям

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По его словам, совсем скоро все строительные объекты начнут проектировать и возводить при помощи передовых цифровых технологий. Именно поэтому стоит задуматься уже сейчас о том, как обучить специалистов, которые будут этим заниматься.

Сотрудники в рамках качественной переподготовки получат новые знания, программу которых подготовили ГК «Аметист Групп» вместе с ведущим строительным вузом МГСУ. На данный момент обучение по направлению «Цифровой инженер ПТО» на базе МГСУ прошли более 800 слушателей, подчеркнул заммэра.

Генеральный директор «Аметист Кэпитал» Андрей Тян отметил, что один из наиболее востребованных навыков в сфере цифровизации - ведение исполнительной документации в электронном формате.

Он заявил, что сотрудники должны уметь работать с электронной информацией и отслеживать этапы согласования и подписания проектных и рабочих документов.

Умения выпускников такой программы позволят снизить затраты на закупки и увеличить прозрачность в расходах по строительным проектам. Первые 100 человек начнут обучение уже в этом году.

«В планах на следующий год - формирование программ с упором на цифровые компетенции руководителей строительных проектов, а также специалистов организации строительства», - заключили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Ранее стало известно, что строительная конференция пройдет в столице 26 октября.