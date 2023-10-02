Московских школьников пригласили поучаствовать в городской олимпиаде

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«Особенностью московской олимпиады остается участие в составлении заданий ведущих ученых, преподавателей вузов и специалистов в соответствующих областях, которыми славится столица», - подчеркнул он.

Соревнования пройдут по таким школьным дисциплинам, как математика, физика, химия, информатика, астрономия, география, биология и многим другим.

Кроме стандартных предметов, ребята также продемонстрируют свои знания в робототехнике, финансовой грамотности, комплексной безопасности и других дисциплинах. Подробности на сайте столичной олимпиады.

Ранее молодежь Подмосковья пригласили на международную олимпиаду по программированию.

Она пройдет в три этапа в пяти дисциплинах.

В Москве стартовали отборочные этапы на городскую олимпиаду среди школьников пятых - одиннадцатых классов. Новый сезон начнется с туров по филологии и истории искусств. Об этом сообщил научный руководитель центра педагогического мастерства (ЦПМ) Иван Ященко.