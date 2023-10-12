Московские школы начнут обновлять со следующего года
В следующем году в Москве начнут обновлять школы. На масштабное развитие образования выделят 547,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.
По программе пройдет модернизация более 900 зданий учебных заведений Москвы. За 2024 год планируют отремонтировать суммарно 50 столичных школ.
Отмечается, что уже с начала этого учебного года ведут модификацию системы среднего профессионального образования - она направлена на решение запросов реальной экономики. Так, в программе увеличат количество практическо-ориентированных часов с 30 до 70%, а уроки будут проводить на базе учебных заведений и предприятий, где позже учащиеся смогут начать работать.
Московские школы продолжат обучение по новому стандарту предпрофессионального образования, в рамках которого существует шесть направлений. Это позволит ученикам познакомиться с будущими профессиями.
Для старшеклассников постепенно внедрят новый формат подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Для этого начнут проводить специальные практикумы, на которых будут повторять пройденное и разбирать сложные задачи.
Вдобавок специально для вознаграждения за высокие результаты выделят 4,3 миллиарда рублей на гранты. Для учителей предусмотрены выплаты за классное руководство, участие в программе по подготовке учеников к ЕГЭ и работу с электронными технологиями проекта «Московская электронная школа».
Ранее стало известно, что школу № 5 в Лобне капитально отремонтируют в 2024 году.