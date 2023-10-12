Московские школы начнут обновлять со следующего года

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По программе пройдет модернизация более 900 зданий учебных заведений Москвы. За 2024 год планируют отремонтировать суммарно 50 столичных школ.

Отмечается, что уже с начала этого учебного года ведут модификацию системы среднего профессионального образования - она направлена на решение запросов реальной экономики. Так, в программе увеличат количество практическо-ориентированных часов с 30 до 70%, а уроки будут проводить на базе учебных заведений и предприятий, где позже учащиеся смогут начать работать.

Московские школы продолжат обучение по новому стандарту предпрофессионального образования, в рамках которого существует шесть направлений. Это позволит ученикам познакомиться с будущими профессиями.

Для старшеклассников постепенно внедрят новый формат подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Для этого начнут проводить специальные практикумы, на которых будут повторять пройденное и разбирать сложные задачи.

Вдобавок специально для вознаграждения за высокие результаты выделят 4,3 миллиарда рублей на гранты. Для учителей предусмотрены выплаты за классное руководство, участие в программе по подготовке учеников к ЕГЭ и работу с электронными технологиями проекта «Московская электронная школа».

Ранее стало известно, что школу № 5 в Лобне капитально отремонтируют в 2024 году.