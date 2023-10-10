Московские школьники примут участие в «Турнире городов»

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Олимпиаду курируют Центр педагогического мастерства столичного департамента образования и науки и Московский центр непрерывного математического образования. По словам научного руководителя ЦПМ Ивана Ященко, ежегодно ученики показывают высокий уровень знаний и заинтересованность в предмете.

«Задачи сложного тура очень интересные и глубокие, их в течение многих месяцев составляют члены международной комиссии. В отличие от других олимпиад на „Турнире городов“ участник сам выбирает, какие задачи ему решать, а в зачет идут три с лучшим результатом», - рассказал Ященко.

Мероприятие организовывают ежегодно с 1980 года. В этом году олимпиаду проведут более чем в 50 городах России. Более того, состязание пройдет и в других странах.

Соревнование между школьниками вошло в Перечень олимпиад Минобрнауки России на 2023/2024 учебный год. Таким образом, победа позволяет получить льготы при поступлении в российские университеты.

Школы с математическим уклоном появились в Москве еще в конце 50-х годов прошлого века. В настоящее время столичные ученики могут выбирать профильное направление и участвовать в проекте «Математическая вертикаль».

Ранее стало известно, что выставка колледжей и вузов прошла для школьников в Ленинском округе Подмосковья.

Московские школьники 8-11-х классов примут участие в осеннем этапе олимпиады по математике - «Турнире городов». Мероприятие пройдет 15 октября в базовом варианте, а 29 октября - в сложном. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.