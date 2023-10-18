Модель перехода в 10 класс и колледжи изменят в России

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Соответствующий механизм изменят. Также поменяют модель поступления в колледжи после девятого класса, завил руководитель ведомства во время всероссийской встречи с родителями.

«Модель поступления в колледжи: ну, все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает», - подчеркнул Музаев.

Он также ответил на вопрос одного из участников встречи о том, не планируется ли отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) после девятого класса. Музаев заявил, что такая модель не рассматривается.

Российские вузы перейдут на новую национальную систему высшего образования. Как уточнил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, ее внедрят с 1 сентября 2025 года.