20 сентября 2024, 01:21

Минпросвещения объяснило предложение исключить гольф из школьной программы

Unsplash
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Гольф, чир-спорт и ряд других видов спорта предложили исключить из программы уроков физкультуры. В Минпросвещения России сообщили, что к этому пришли после анализа «ресурсных возможностей» школ, а также запросов учеников, родителей и педагогов.

Пресс-служба министерства напомнила, что количество модулей уроков физкультуры расширили по поручению президента Владимира Путина. К разработке программ подключили лучших специалистов.

«В ходе апробации были проанализированы ресурсные возможности российских школ, запросы учеников, родителей и учителей. Вследствие чего было принято решение об исключении части введенных модулей», - рассказали в Минпросвещения.

Там отметили, что убрать из школьной программы некоторые дисциплины необходимо из-за их несоответствия российскому историческому опыту. В связи с этим министерство призвало отказаться от ряда терминов - например, заменить толерантность взаимоуважением, а буллинг психологическим насилием.

Школы Законы Правительство РФ
20 сентября 2024, 00:48
Минпросвещения разработает меры для адаптации детей иностранцев в школах
РИА «Новости»
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В ряде российских школ нарушился баланс между детьми мигрантов и местными школьниками, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Там отметили, что в таких ситуациях необходимо принять меры для эффективной адаптации учеников.

Одной из мер в министерстве назвали проведение дополнительных уроков по русскому языку и психолого-педагогическое сопровождение ребят.

«Минпросвещения России прорабатывает законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов», - отметили в министерстве.

Власти рекомендовали формировать классы и группы в детских садах таким образом, чтобы в каждом находились не более трех детей , плохо говорящих по-русски. В противном случае снижаются образовательные результаты, потому что педагоги тратят больше времени для того, чтобы донести нужную информацию.

Дети Школы Мигранты Законы
19 сентября 2024, 12:03
Из школьный программы предложили убрать гольф и чирлидинг
Unsplash
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Министерство просвещения разработало проект приказа об исключении из уроков физкультуры таких вариативных модулей как «Гольф» и «Чир-спорт». Документ опубликовали на сайте проектов нормативных правовых актов.

Ведомство уточнило, что некоторые практикуемые за рубежом дисциплины не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям, поэтому их следует убрать из программы. Приказ в случае одобрения вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Из школьной программы в этом случае также уберут практики массажа и банных процедур и заменят ряд терминов на другие формулировки. «Толерантность» поменяют на «взаимоуважение», «гендерные особенности» - на «особенности пола», а «буллинг» - на «психологическое насилие, систематическое унижение чести и достоинства, издевательства, преследование».

Ранее аналитики сервиса «Авито Услуги» выяснили, что за последний год школьники стали чаще заниматься с репетиторами. Спрос на них увеличился на 18%. Самыми популярными стали услуги учителей информатики, биологии и геометрии.

Спортсмены Школьники
14 сентября 2024, 15:27
Первокурсники Академии МЧС приняли присягу на ВДНХ
Пресс-служба МЧС
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Торжественное приведение к присяге курсантов Академии Государственной противопожарной службы МЧС прошло на ВДНХ. Первокурсники произнесли клятву, в которой дали обещания в верности Родине и интересам народа и государства. Всего в мероприятии приняли участие 280 молодых людей.

К ним обратился глава МЧС Александр Куренков. Он назвал курсантов частью большой команды ведомства и поблагодарил из-за выбор важной и благородной профессии.

«Ваша работа будет связана с опасностью и риском, а основой вашей деятельности станет не только профессионализм, но и мужество, самоотверженность и готовность прийти на помощь», - заявил Куренков.

Поздравить курсантов пришли руководители и ветераны МЧС, сотрудники московских управ, а также представители иностранных государств.

В конце августа курсанты Академии гражданской защиты МЧС провели тренировку по антитеррору. По легенде, студентам предстояло пресечь захват террористами группы заложников.

МЧС РФ Студенты
11 сентября 2024, 14:43
Интерес российских школьников к обучению в колледжах вырос
РИА «Новости»
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Популярность колледжей среди российских школьников за последние годы значительно выросла благодаря урокам «Россия — мои горизонты», которые проходят в 6-11 классах. Об этом на Общероссийском родительском собрании заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он пояснил, что на уроках школьникам в интересной форме рассказывают о достижениях страны в экономике и промышленности, а также устраивают посещение колледжей.

«Сегодня у нас около 60% девятиклассников выбирают колледжи. При необходимости они потом могут обучаться в вузах. Фактически, мы вернули отраслевой принцип в систему среднего профессионального образования в условиях проекта „Профессионалитет“», - заявил министр.

Он добавил, что в распоряжении новых школьников есть современное оборудование. Существуют «Кванториумы», «Точки роста», кружки по робототехнике. В 27 тысячах сельских школ созданы условия для получения инженерного и естественно-научного образования.

Все это повысило популярность колледжей среди подростков. А конкурс в средних образовательных учреждениях вырос до 10 человек на место.

В новом учебном году в Московской области открыли семь новых кластеров федерального проекта «Профессионалитет» , куда поступили более 12 тысяч студентов. Молодые люди получат специальности для последующей работы в ключевых секторах экономики с гарантией последующего трудоустройства.

Школы Россия Школьники Сергей Кравцов Образование

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