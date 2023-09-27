Минобрнауки установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

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В текущем учебном году выпускникам нужно набрать минимум 40 баллов по русскому языку, литературе и географии. Для математики, физики, биологии и химии установлен порог в 39 баллов. Историю достаточно сдать на 35 баллов, иностранный язык - на 30. А вот для обществознания и информатики потребуется более высокий результат: 45 и 44 балла соответственно.

В августе стало известно, что абитуриентам с серебряными медалями начислят дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По словам чиновника, за золотую медаль будут начислять пять дополнительных баллов, за серебряную - до трех баллов.

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