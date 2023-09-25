Матвиенко призвала разобраться с резким ростом цен на учебники

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Матвиенко поручила подготовить запрос главе комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой.

«На каком основании издательство „Просвещение“ так резко повысило цены на учебники. Почему у нас монополия на издание учебников?» - задалась она вопросом.

Спикер Совфеда поинтересовалась, могут ли цены на учебники расти из-за образовавшейся монополии. Расходы на обучающие книги выросли в полтора раза. По ее словам, нужно создавать здоровую конкуренцию на рынке, чтобы избежать подобных ситуаций.

Почти во всех российских регионах наблюдается дефицит учебников. Матвиенко попросила сенаторов из новых субъектов страны также проверить эту ситуацию у себя на местах.

Спикер добавила, что в палате проводят дискуссии по содержанию некоторых глав учебника по истории. Она призвала доработать и исправить все недочеты при необходимости.

Также Матвиенко указала на образовавшуюся «дыру» в бюджете Почты России. По ее словам, организация находится в печальном финансовом положении.

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