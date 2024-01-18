18 января 2024, 22:34

«Мастерская новых медиа» объявила набор на первый поток в 2024 году

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Первый в 2024 году образовательный поток объявила Федеральная образовательная программа «Мастерская новых медиа». Подать заявку для участия могут журналисты, медиаменеджеры, контент-мейкеры SMM-специалисты и продюсеры. Из всех приславших заявки выберут 75 человек.

Главная задача программы развить крупнейшее сообщество медиаспециалистов, которые создадут безопасную информационную среду и не допустят распространения недостоверной информации.

Программу создали «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия - страна возможностей».

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе общения с выпускниками программы в конце 2023 года отметил, что они станут частью укрепления информационного суверенитета России и войдут в кадровый состав президента в сфере новых медиа.

«Отбирая кандидатов на обучение в „Мастерскую новых медиа“, мы, по сути, отвечаем за то, чтобы президентский кадровый резерв полностью соответствовал актуальным запросам, был способен встать на защиту нашей страны, формировать безопасное, полезное, интересное для каждого жителя России медиаполе», - заявила куратор программы, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Она подчеркнула, что это помогает находить новые решения и подходы в развитии программы.

Заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин добавил, что каждый слушатель станет частью большого сообщества специалистов, которые пройдут обучение у лучших мастеров.

«Уже через несколько лет выпускники программы встанут за штурвал информационной политики в стране и определят тренды развития медиа на годы вперед» - добавил он.

Подать заявку и пройти первые этапы отбора (анкетирование и творческое задание) можно до 5 февраля на платформе мастерскаяновыхмедиа.рф. Кандидатов для участия в программе ждут удобный интерфейс и оперативная техническая поддержка.

Прошедших первый этап допустят до финала - онлайн-интервью. Обучение начнется в марте 2024 года. Прошедших отбор ждет несколько очных модулей в Москве. Отбор на поток для PR-специалистов стартует 22 января. Старт кампании на другие потоки запланирован на весну.

После завершения программы выпускники становятся частью сообщества Мастерской и получают дополнительные возможности развития своих инициатив и проектов.

Журналистика
17 января 2024, 00:42
Секрет воспитания школьников раскрыли в Физтех-лицее имени Капицы
Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
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Обучение в Физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном доступно талантливым детям из любых регионов России. Для них организовали специальные кампусы, где они живут, а учебные классы, лаборатории и мастерские оборудовали по последнему слову техники. Обучение в Физтех-лицее начинается со второго класса, но желающим туда попасть предстоит пройти сложный отбор. Об этом в интервью «360» рассказала заведующая кафедрой биохимии учебного заведения Елена Сальникова.

Она подчеркнула, что проверяют не только ребенка, но и родителей. От того, как пройдут испытания, зависит вопрос, попадет школьник в это учебное заведение или нет.

«Отбор очень сложный. Это тестирование по предметам, психологическое тестирование и собеседование с родителями. Очень непростая история. Потому что во втором классе ребенка еще очень трудно оценить» - рассказала Сальникова.

Педагог подчеркнула, что пока еще нет такой технологии, чтобы понять, вырастет из ребенка гений или нет. Но одно сказать можно наверняка - половина успеха зависит от трудолюбия и желания получать новые знания.

«Очень многие дети не справляются, потому что не умеют трудится. У них хорошая голова. Вот ты смотришь на ребенка в шестом классе и понимаешь, что молодец, хорошо соображает, а вот дальше начинается набор фактов, которые нужно учить. Если ребенок не хочет или не может, то у него ничего не получится. Просто на природных данных не выедешь», - отметила Сальникова.

Еще одним важным фактором хорошего обучения является спокойная обстановка дома. Педагог подчеркнула, что детей нельзя ругать за полученные двойки, особенно сегодня. Юное поколение оказалось в огромном информационном потоке, поэтому дополнительных переживаний им устраивать не стоит. Для любого школьника самое главное - это спокойствие и уверенность в том, что дом он получит необходимые любовь и поддержку.

Дети Школьники Долгопрудный Технологии
13 января 2024, 17:30
Централизованного повышения цен в государственных вузах не будет
РИА «Новости»
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Студенты, которые учатся в государственных вузах России на платных отделениях, не столкнутся с централизованным повышением цен на обучение. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Минобрнауки.

Там отметили, что большинство российских студентов учатся в госвузах бесплатно.

«В отношении студентов государственных вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного повышения цен не будет», - сообщил собеседник агентства.

При этом в Минобрнауки не исключили, что некоторые университеты изменят свои цены в пределах инфляции.

Ранее профессор Евгений Белый заявил о необходимости адаптировать российскую систему высшего образования к сегодняшним реалиям. Он призвал вовремя корректировать программы подготовки специалистов и выступил против «оголтелого омоложения» преподавательского состава.

Вузы Деньги Правительство РФ
12 января 2024, 18:12
Уязвимая категория. Общественники назвали способ предотвратить диверсии подростков
Pxhere
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Чтобы предотвратить диверсии, которые российские подростки устраивают по указаниям с Украины, необходимо вести в школах воспитательно-патриотическую работу. С такой инициативой выступило межрегиональное общественное движение «Зов народа» в обращении к главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Копия документа поступила в распоряжение «360».

В письме общественники отметили, что с начала спецоперации украинские спецслужбы стали активно наращивать медиаактивность, призывая россиян поджигать здания органов власти, ФСБ, МВД, Минобороны России, а также выводить из строя объекты военной и транспортной инфраструктуры, уничтожать военную технику. Молодежь - одна из самых уязвимых категорий, считают общественники.

По данным «Зова народа», с начала СВО в Москве и Подмосковье зафиксировали 37 случаев умышленного повреждения оборудования путей сообщения и подвижного состава. Раскрыть удалось около 80% преступлений, причем 90% задержанных - молодые люди , в том числе несовершеннолетние, из которых лишь один действовал по идейным соображениям, отметили авторы инициативы.

По данным «Зова народа», с начала СВО в Москве и Подмосковье зафиксировали 37 случаев умышленного повреждения оборудования путей сообщения и подвижного состава. Раскрыть удалось около 80% преступлений, причем 90% задержанных - молодые люди , в том числе несовершеннолетние, из которых лишь один действовал по идейным соображениям, отметили авторы инициативы.

Активисты заявили о готовности провести в школах серию лекций по указанной проблематике на уроках «Разговоры о важном». Общественники предложили устраивать беседы и в онлайн-формате, чтобы охватить большее число подростков.

Молодые люди активны в интернете и часто нуждаются в деньгах, поэтому ищут источники быстрого заработка, в том числе на нелегальных площадках, например в даркнете, сообщили в «Зове народа». Представители украинских спецслужб умело пользуются этим и вербуют юных россиян, предлагая им легкую и высокооплачиваемую работу - поджечь релейный шкаф на железной дороге или транспорт с символикой ZOV, обратили внимание авторы обращения.

«При поступлении вопроса о законности подобных действий заказчик всегда отвечает, что за это может грозить лишь административный штраф», - указали общественники.

Активисты заявили о готовности провести серию лекций по этой проблематике в школах на уроках «Разговоры о важном». Общественники предложили устраивать беседы и в онлайн-формате, чтобы охватить больше подростков.

Дети Терроризм Россия Школьники
10 января 2024, 05:18
Стала известна дата начала работы российского аналога «Википедии»
Global Look Press
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Российский аналог «Википедии» — энциклопедия «Рувики» начнет работу 15 января. В пресс-службе энциклопедии сообщили «Известиям», что бета-тестирование завершилось.

В компании отметили, что российскую энциклопедию «оснастили» технологическими новинками: персонализация контента, аудиопересказ, видео и подкасты. Также «Рувики» сможет делать тематические подборки.

За полгода для «Рувики» создали интерфейс на 20 языках народов России. Общее количество статей в энциклопедии в языковых разделах составляет более 1,1 миллиона, а в 2024 году планируют открыть еще 10 разделов.

Во время бета-тестирования в 2023 году самыми читаемыми статьями в «Рувики» стали списки умерших, конфликт на Ближнем Востоке, СВО и международная выставка-форум «Россия».

«Познавательный поезд Рувики» запустили на Сокольнической линии московского метрополитена в начале декабря 2023 года. Проект реализовали совместно с российской интернет-энциклопедией. Пассажирам предлагали перейти на сайт энциклопедии для получения подробно информации.

Российский аналог «Википедии» - энциклопедия «Рувики» начнет работу 15 января. В пресс-службе энциклопедии сообщили «Известиям» , что бета-тестирование завершилось.

Интернет Россия

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