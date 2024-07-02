«Обращений по этой теме тоже меньше не становится. Люди видят проблему. Мы с коллегами выступаем за отмену экзамена, но при этом я понимаю, что это не все поддерживают», - сказала она.

Лантратова отметила, что рассматривать законопроект об отмене ЕГЭ нужно, но в первую очередь стоит внести изменения в существующий регламент организации экзамена.

«Учесть все замечания, которые получили в прошедшую экзаменационную кампанию, чтобы в дальнейшем исключить подобные ситуации», - пояснила собеседница 360.ru.

Она отметила, что уже направила выводы и предложения в Роспотребнадзор. Их также обсудят 4 июля на заседании комитета ГД по просвещению.