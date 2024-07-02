02 июля 2024, 18:04

«Люди видят проблему». Лантратова — о возможной отмене ЕГЭ

РИА «Новости»
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Вопрос об отмене Единого государственного экзамена поднимают на всех мероприятиях с участием родителей, учителей и самих школьников. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с 360.гu отметила, что это указывает на необходимость обсуждения инициативы депутатами.

«Обращений по этой теме тоже меньше не становится. Люди видят проблему. Мы с коллегами выступаем за отмену экзамена, но при этом я понимаю, что это не все поддерживают», - сказала она.

Лантратова отметила, что рассматривать законопроект об отмене ЕГЭ нужно, но в первую очередь стоит внести изменения в существующий регламент организации экзамена.

«Учесть все замечания, которые получили в прошедшую экзаменационную кампанию, чтобы в дальнейшем исключить подобные ситуации», - пояснила собеседница 360.ru.

Она отметила, что уже направила выводы и предложения в Роспотребнадзор. Их также обсудят 4 июля на заседании комитета ГД по просвещению.

ЕГЭ Роспотребнадзор Депутаты Учителя Школьники Экзамены
01 июля 2024, 23:47
Студенов медколледжа Тамбова попросили опровергнуть критику после скандала
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Руководство медицинского колледжа Тамбова стало обзванивать студентов с просьбой опровергнуть слова одной из выпускниц, которая раскритиковала образовательное учреждение. Об этом сама девушка рассказала «Газете.ru».

«Студенты отказываются это делать, особенно моя группа, потому что в моих словах они увидели правду», - сообщила выпускница.

По ее словам, она получила от одногруппников «невероятную поддержку».

На выпускном в Тамбовском областном медицинском колледже девушка пожаловалась на качество обучения и назвала родной колледж «шарагой». По ее словам, за годы обучения она постоянно сталкивалась с непрофессионализмом и пренебрежительным отношением со стороны преподавателей.

В Министерстве образования и науки региона пообещали провести проверку учебного учреждения.

Глава Минобразования Тамбовской области Татьяна Котельникова сообщила изданию «Подъем» , что уже встретилась с недовольной выпускницей. По ее словам, та раскритиковала колледжа из-за того, что получила за диплом не ту оценку, на которую рассчитывала.

Ранее директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром детей перед единым госэкзаменом. Сообщалось, что одного из школьников заставили снять брюки из-за сработавшего металлоискателя, а некоторых выпускниц просили снять бюстгальтеры перед входом в школу.

Выпускные Школы Скандалы Студенты Образование
28 июня 2024, 14:28
Нельзя создавать гетто. Помогут ли школам проверки по русскому языку для детей мигрантов
РИА «Новости»
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Уроки в школах проходят на русском языке, поэтому все учащиеся должны владеть им. О том, какие меры необходимо принять для ассимиляции детей мигрантов, 360.ru рассказала руководитель Центра функциональной грамотности компании мобильного электронного образования Наталия Любомирская.

Она прокомментировала законопроект о проверке знаний по русскому языку у детей перед приемом в школу и объяснила, что это нововведение поможет учащимся социализироваться.

«Это не столько законопроект, сколько [инициатива] для адаптации этих детей, чтобы мы не создавали гетто, чтобы они не варились в своем соку местечковыми группами. Они должны включаться в нашу среду, если планируется, что они будут здесь жить дальше», - указала Любомирская.

Она подчеркнула, что создание отдельных классов для мигрантов не решит проблему, а только усугубит ее. По ее мнению, следует организовывать «группы поддержки», где с детьми бы дополнительно занимались языком.

«Безусловно, для таких детей стоит создавать отдельные группы и обучать их русскому языку. Потому что они останутся просто необразованными, потому что все-все предметы преподаются на русском языке», - указала профессор.

Специалист добавила, что дети смогут влиться в обычные классы, если с ними будут заниматься русским языком. Она добавила, что создавать отдельные классы по национальному признаку не следует.

«То, что они заговорят и начнут понимать довольно быстро, если они находятся в среде, неизбежно. А вот писать, читать - для этого потребуется время», - заключила специалист.

Законопроект о языковых экзаменах для детей-мигрантов предложили внести в Госдуму депутаты ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким.

Дети Школы Мигранты Русский язык Депутаты ЛДПР Образование
28 июня 2024, 09:24
«Самое главное — реализовать свое призвание». Путин обратился к выпускникам школ
РИА «Новости»
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По всей России начались школьные выпускные. Президент страны Владимир Путин поздравил вчерашних учеников с получением диплома, пожелал им найти предназначение и обрести семью. Его обращение опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства поздравил родителей, наставников и самих выпускников с началом нового этапа жизни. Путин заявил, что теперь вчерашним школьникам предстоит принимать важные решения самостоятельно. Он пожелал им успехов.

«Самое главное - реализовать свое призвание, найти дело по душе. Тогда вам будут под силу самые сложные задачи, а ваши достижения будут вдохновлять других», - сказал президент.

Путин добавил, что главной опорой в жизни каждого человека является семья. Он выразил уверенность в том, что выпускники продолжат лучшие семейные традиции и построят будущее, о котором мечтают.

В Санкт-Петербурге началась подготовка к самому массовому выпускному вечеру - шоу «Алые паруса». Концерт пройдет в ночь на 29 июня, на сцену выйдут Люся Чеботина, IOWA, Тося Чайкина, Ваня Дмитриенко и другие звезды.

Школы Владимир Путин Образование
27 июня 2024, 07:43
Стипендию предложили ввести для студентов-родителей в России
РИА «Новости»
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Минобрнауки России предложило ввести социальную стипендию для студентов — матерей и отцов детей дошкольного возраста. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

Минобрнауки России предложило ввести социальную стипендию для студентов - матерей и отцов детей дошкольного возраста. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

Предполагается, что сумму будут выплачивать ежемесячно в размере МРОТ в рамках нацпроекта «Семья». Предложение направили в Минтруд.

В Минобрнауки уточнили, что матпомощь женщинам, родившим во время обучения, уже выплачивают в 452 российских вузах, а в 347 учебных учреждениях платят одиноким матерям и отцам.

МРОТ в 2024 году составляет 19 242 рубля в месяц. С 2025 года минимальный размер оплаты труда будут рассчитывать исходя из медианной зарплаты, и он, предположительно, вырастет на 15% и превысит 22 тысячи рублей.

Национальный проект «Семья» запустят в 2025 году. В создании дорожной карты участвуют как эксперты, так и обычные россияне, которые делятся, какие меры поддержки для них наиболее важны. Упор сделают на помощь молодым и многодетным семьям, столкнувшимся с различными сложностями.

Вузы Семья Студенты МРОТ в РФ

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