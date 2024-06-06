Легойда заявил о кризисе высшего образования во всем мире

Он подчеркнул, что ситуация с кризисом, с которыми столкнулись вузы, вызывает большую тревогу.

«Высшее образование зашло в определенные тупики во всем мире и выбирается очень медленно. Нам надо найти силы перестроить некоторые вещи в этой сфере, проблемы будут и в других. Но на это нужна воля», - заявил Легойда.

Собеседник 360.ru пояснил, что сегодня преподавателей высших учебных заведений заставляют писать научные работы для дальнейшей публикации. На это у них уходит большое количество времени, которое можно было бы посвятить студентам.

«Я перечитал недавно лекцию испанского философа о миссии университета. Большинство ее положений не устарели: преподавать должны люди, которые умеют заражать интересом к другим людей, а не просто занимаются научной деятельностью», - подчеркнул Легойда.

Он пояснил, что требования по критериям к преподавателям вузов надо пересмотреть, чтобы выйти из тупика, в котором оказалось высшее образование.

В ходе интервью 360.ru Владимир Легойда рассказал об отношении церкви к развитию искусственного интеллекта , а также о росте верующих среди молодежи. Он подчеркнул, что здесь многое зависит от священников, которые должны принимать каждого, кто к ним обратится.