Кузбасский региональный институт развития профобразования предложили назвать в честь Амана Тулеева

«Он до конца своих последних дней работал в этом институте. Я считаю, что этот институт должен называться именем Тулеева, а улицы в наших городах, городах Кузбасса, должны носить имя Амана Гумировича», - сказал политик.

Сергей Неверов назвал состоявшимся проект Амана Тулеева по созданию регионального института развития образовательных профессиональных кадров. Он заявил, что бывший губернатор использовал любую возможность защитить угольную отрасль и позаботиться о жителях Кузбасса. Вице-спикер Госдумы напомнил о его успехах в особенно трудные времена , когда закрылись десятки шахт и тысячи людей остались без работы.

Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет. Церемония прощания прошла в Музыкальном театре Кузбасса имени Боброва. Погребение состоится на Центральном кладбище № 1 Кемерова.