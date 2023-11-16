Критику в адрес нового учебника истории назвали несостоятельной
Некоторые критики выразили недовольство новыми учебниками истории, потому что их не устроила подача материала, а не само содержание книги. Об этом сообщил помощник президента Владимир Мединский в ответе на запрос РБК.
Он указал на несостоятельность обвинений со стороны критиков и их заявлений о якобы наличии «пропаганды» в учебниках.
«Для серьезных историков такие аргументы забавны. „Повесть временных лет“ написана сквозь призму интересов Владимира Мономаха», - отметил Мединский.
По его словам, государственная историческая политика присутствовала во все времена, и отрицать ее наличие «просто не умно».
«В народном образовании преподавание истории есть дело государственное», - подчеркнул помощник президента.
Ранее все регионы России получили более 755 тысяч экземпляров нового учебника истории для 11-х классов. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал появление единых образовательных пособий по всем предметам. Новые учебники подготовят до конца 2025 года.