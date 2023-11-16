16 ноября 2023, 15:24

Критику в адрес нового учебника истории назвали несостоятельной

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Некоторые критики выразили недовольство новыми учебниками истории, потому что их не устроила подача материала, а не само содержание книги. Об этом сообщил помощник президента Владимир Мединский в ответе на запрос РБК.

Он указал на несостоятельность обвинений со стороны критиков и их заявлений о якобы наличии «пропаганды» в учебниках.

«Для серьезных историков такие аргументы забавны. „Повесть временных лет“ написана сквозь призму интересов Владимира Мономаха», - отметил Мединский.

По его словам, государственная историческая политика присутствовала во все времена, и отрицать ее наличие «просто не умно».

«В народном образовании преподавание истории есть дело государственное», - подчеркнул помощник президента.

Ранее все регионы России получили более 755 тысяч экземпляров нового учебника истории для 11-х классов. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал появление единых образовательных пособий по всем предметам. Новые учебники подготовят до конца 2025 года.

Школьники История Образование
16 ноября 2023, 07:40
Преподавателя МГИМО уволили после приглашения Урганта на лекцию
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Студенты МГИМО призвали вернуть преподавателя факультета международной журналистики, которого уволили после приглашения на лекцию в вуз шоумена Ивана Урганта. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Преподаватель позвал на лекцию в вуз телеведущего месяц назад. Темой беседы стало налаживание личных связей в медиа пространстве. После этого, как заверили в публикации, педагога призвали приглашать на лекции военкоров.

Накануне преподаватель сообщил студентам о своем увольнении. Ученики же уверены, что его вынудили уйти. Они планируют написать коллективное письмо с требованием восстановить в должности педагога.

О выступлении Урганта в вузе СМИ писали в середине октября. Сообщалось, что один из профессоров университета пригласил шоумена, чтобы тот якобы «посмешил аудиторию». По данным источников, деканат и ректорат шокировала организация «творческой встречи» с телеведущим.

Вузы Студенты Иван Ургант
15 ноября 2023, 12:37
Школьникам на уроках расскажут о беспилотниках и общевойсковом бое
Unsplash
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В новый школьный курс «Основы безопасности и защиты Родины» войдет информация об общевойсковом бое и способах применения беспилотников. Проект приказа Минпросвещения РФ опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе указано, что курс должен формировать представление о современном общевойсковом бое и понимание о применении в нем современных достижений научно-технического прогресса.

«В том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов», - сообщили в документе.

Обновленный предмет «Основы безопасности и защита Родины» , им заменят ОБЖ, начнут преподавать в школах с 1 сентября 2024 года. Школьников будет знакомить с такими понятиями, как «воинская обязанность» и «военная служба», ученикам также расскажут, какую роль играет оборона страны для экономики и социального развития.

Ранее разделы об истории России с 1970-х до 2000-х полностью переписали в новых школьных учебниках. В книгах появилась информация о событиях с 2014 года по настоящее время и спецоперации. Специалисты также намерены пересмотреть понятие «империя» в учебнике истории для пятых-девятых классов.

Школы Беспилотники Россия Школьники Образование
15 ноября 2023, 09:58
Семьеведение как обязательный предмет могут включить в школьную программу
РИА «Новости»
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Школьную программу в 2024 году может пополнить новый предмет — семьеведение. Об этом РИА «Новости» заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее словам, новую дисциплину начнут преподавать по единому учебнику, который появится в следующем году. Она добавила, что семьеведение уже изучают как самостоятельный предмет в 40 регионах страны.

«Уверены, что со следующего года мы убедим министерство просвещения в качестве самостоятельного предмета сделать семьеведение», - отметила она.

Остапина указала, что новый курс поможет подросткам подготовиться к «будущей семейной жизни и рождению детей». В рамках семьеведения школьники также подробно изучат основы психологии и педагогики.

Ранее педагог-психолог Дарья Федорова дала рекомендации по проверке домашнего задания у учащихся. Он рассказала, что этот вид работы может быть комфортным для родителей, если они будут соблюдать несколько правил.

Школьную программу в 2024 году может пополнить новый предмет - семьеведение. Об этом РИА «Новости» заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Школы Госдума РФ
14 ноября 2023, 07:58
Назван новый размер стипендии президента для российских аспирантов
РИА «Новости»
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Стипендия президента России для аспирантов в новом формате достигнет 75 тысяч рублей. Указ об этом может выйти уже в ноябре, рассказал РИА «Новости» заместитель главы Минобрнауки Денис Секиринский.

По его словам, документ находится «в высокой стадии согласования» и может выйти уже до Конгресса молодых ученых, намеченного на 28–30 ноября. Вероятно, отбор начнется уже в 2023 году, добавил замминистра.

Установление таких стипендий - поручение президента Владимира Путина, прозвучавшее по итогам встречи с участниками Конгресса молодых ученых. Предполагается, что повышенная стипендия поможет поддержать лучших аспирантов по важным и актуальным образовательным направлениям. Научные руководители будут выступать в роли гаранта того, что аспирант завершит исследование и защитит диссертацию.

Конкурсный отбор будет проводить Минобрнауки вместе с Советом по стипендиям президента России.

По данным Ura.ru , текущий размер выплаты - 4,5 тысячи рублей.

Вузы Студенты

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