Кравцов рассказал, когда во всех колледжах страны появятся новые учебники по истории

Высшее образование дает возможность найти хорошую работу с высоким доходом и карьерными перспективами. Это следует из данных опроса социологического агентства «Вебер», результаты которого оказались в распоряжении 360.ru.

Обязательным или желательным получение высшего образования назвали 87% респондентов. На первые места главных причин получения диплома вуза опрошенные поставили успешную карьеру (51%), высокий доход (50%) и увеличение шансов на трудоустройство (49%).

При этом большинство респондентов отметили, что все эти факторы сработают, только если получить обучение в престижном вузе. Опрошенные заявили, что качественное обучение сегодня предоставляют не только столичные высшие учебные заведения.

Несмотря на заявление респондентов, что от наличия высшего образования зависит уровень дохода, 92% участников опроса указали на возможность зарабатывать больше и без диплома вуза Более половины опрошенных отметили, что сегодня в России слишком много гуманитарных факультетов и нехватка технических специальностей. Внедрение обязательных курсов в программу высшего образования по развитию важных навыков и надпрофессиональных умений (Soft Skills) в программу вузов поддержал 41% респондентов. При этом 76% не согласились с тем, что высшее образование можно заменить онлайн-курсами.

Лучшим в мире образованием в российских вузах посчитали только 37% респондентов, при этом более половины не захотели, чтобы их дети или внуки уезжали на учебу за границу.

Опрос социологи провели в онлайн-режиме по методу River Sampling. На вопросы о высшем образовании ответили 1200 человек.

В начале мая «Яндекс Образование» назвал российские вузы , которые выбирают победители школьных олимпиад после выпуска. В главный список вошли НИУ «Высшая школа экономики», МГУ, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), МФТИ, НИЯУ МИФИ и Финансовый университет.