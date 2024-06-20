20 июня 2024, 12:24

Кравцов рассказал, когда во всех колледжах страны появятся новые учебники по истории

РИА «Новости»
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Со следующего учебного года во всех российских колледжах введут новый учебник по истории под редакцией Владимира Мединского и Анатолия Торкунова. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

«Цена у него значительно дешевле, в 2,5 раза дешевле. Качество абсолютно такое же, полноцветная печать», - подчеркнул глава ведомства.

Он также обратил внимание, что на разворотах учебника, в отличие от школьного, разместят карту Советского Союза и карту России уже с учетом новых регионов.

В марте помощник президента Владимир Мединский высказался о новых учебниках по истории для 5-9-х классов. По его словам, печатать их начнут в этом году. Наполнение улучшили и дополнили, добавил Мединский.

По его оценке, это будут «лучшие учебники за последние 30 лет».

Россия История
20 июня 2024, 12:42
Россияне назвали высшее образование важным для карьеры и дохода
РИА «Новости»
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Высшее образование дает возможность найти хорошую работу с высоким доходом и карьерными перспективами. Это следует из данных опроса социологического агентства «Вебер», результаты которого оказались в распоряжении 360.ru.

Обязательным или желательным получение высшего образования назвали 87% респондентов. На первые места главных причин получения диплома вуза опрошенные поставили успешную карьеру (51%), высокий доход (50%) и увеличение шансов на трудоустройство (49%).

При этом большинство респондентов отметили, что все эти факторы сработают, только если получить обучение в престижном вузе. Опрошенные заявили, что качественное обучение сегодня предоставляют не только столичные высшие учебные заведения.

Несмотря на заявление респондентов, что от наличия высшего образования зависит уровень дохода, 92% участников опроса указали на возможность зарабатывать больше и без диплома вуза Более половины опрошенных отметили, что сегодня в России слишком много гуманитарных факультетов и нехватка технических специальностей. Внедрение обязательных курсов в программу высшего образования по развитию важных навыков и надпрофессиональных умений (Soft Skills) в программу вузов поддержал 41% респондентов. При этом 76% не согласились с тем, что высшее образование можно заменить онлайн-курсами.

Лучшим в мире образованием в российских вузах посчитали только 37% респондентов, при этом более половины не захотели, чтобы их дети или внуки уезжали на учебу за границу.

Опрос социологи провели в онлайн-режиме по методу River Sampling. На вопросы о высшем образовании ответили 1200 человек.

В начале мая «Яндекс Образование» назвал российские вузы , которые выбирают победители школьных олимпиад после выпуска. В главный список вошли НИУ «Высшая школа экономики», МГУ, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), МФТИ, НИЯУ МИФИ и Финансовый университет.

Вузы Опросы Россия Образование
14 июня 2024, 17:00
Рособрнадзор опроверг сообщения о высоких баллах ЕГЭ за упоминание Путина
РИА «Новости»
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Упоминание президента Владимира Путина в сочинениях на экзаменах по русскому языку не повысит баллы по итогам ЕГЭ. Об этом РИА «Новости» сообщили в Рособрнадзоре.

«Упоминание конкретных личностей или персоналий (в сочинении - прим. ред.) в обосновании своего отношения не дает никаких преимуществ участнику экзамена», - уточнили в ведомстве.

В сочинении по русскому языку выпускник может привести пример, опираясь на жизненный, читательский или историко-культурный опыт. Но все источники примера - равноценны.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что готовы обсудить отказ от ЕГЭ в России в случае понятной и объективной альтернативы. Сейчас модель единого государственного экзамена постоянно совершенствуют.

Основной период проведения ЕГЭ в России проходит с 23 мая по 5 июля. В 2024 году в России ввели возможность пересдачи одного экзамена по выбору.

ЕГЭ Русский язык Россия Экзамены Владимир Путин
10 июня 2024, 16:41
Процедуру проведения ЕГЭ призвали изменить. Скандал в Воронеже дал о себе знать
РИА «Новости»
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Комитет Госдумы по просвещению подготовит проект изменений в процедуру организации ЕГЭ. Предложения вынесут на общественное обсуждение. Об этом заявила глава комитета Ольга Казакова, ее процитировало РИА «Новости».

По ее словам, предложения внесут в Госдуму в весеннюю сессию. Идея об изменениях в процедуре проведения тестирования появилась после общественного резонанса вокруг случаев досмотра школьников в некоторых российских городах.

Многие учащиеся пожаловались, что охранники и наблюдатели во время проведения единого государственного экзамена проявляли грубость по отношению к ним. Самый крупный скандал вспыхнул в Воронеже и Чувашии , где подростков заставляли раздеваться для прохождения досмотра.

ЕГЭ Скандалы Школьники Экзамены Чувашия
09 июня 2024, 11:48
Приходи через год. Не все школьники смогут пересдать ЕГЭ 4 и 5 июля
РИА «Новости»
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Пересдать один из предметов ЕГЭ смогут лишь те школьники, которые имеют уважительную причину или плохо чувствовали себя на экзамене. Об этом ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, выпускников, которых удалили с тестирования из-за нарушений после использования телефона или шпаргалки, не допустят до пересдачи в 2024 году.

«Новый порядок пересдачи не станет подарком для нарушителей. Если ты пришел списывать, сдать нечестно с телефоном или шпаргалкой, то приходи через год», - подчеркнул он.

В 2024 году в России ввели возможность пересдачи одного ЕГЭ по выбору, этим правом выпускники могут воспользоваться 4 и 5 июля. Музаев выразил уверенность, что большого количества пересдач не будет, однако комиссия пойдет навстречу тем, кто переволновался или плохо себя чувствовал на экзамене.

Ранее Госдума выступила за введение федеральных правил приема ЕГЭ.

ЕГЭ Школьники Экзамены

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