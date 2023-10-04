Концерты, фотосессии и стикеры. Как VK поздравит учителей

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Культурная программа Бывшие ученики публиковали в «VK Клипах» воспоминания о школе, а в мини-приложении «Одноклассники» - поздравления с праздником. Проект назвали «Бесценный урок».

Платформа «Сферум» присоединилась к всероссийской акции Минпросвещения России «Спасибо учителю!» В Саратове, Тамбове, Ставрополе и Туле пройдут концерты с участием IOWА, Алексея Воробьева, Зары и Натальи Подольской, а в Астрахани, Воронеже, Казани, Екатеринбурге, Липецке, Махачкале, Санкт-Петербурге, Пензе, Томске и Чите оборудовали фотозоны для педагогов.

Специальный стикерпак «Помощники учителя» появился в учебном профиле «Сферум» в «VK Мессенджере». Учителя смогут использовать его в чатах с коллегами, подопечными и их родителями.

Профессиональные конкурсы Компания поддержала конкурсы «Учитель года России» и «Директор года России». VK наградит педагогов в специальной номинации за мастерство в использовании современных технологий.

Звание цифрового учителя в 2023 году получила преподаватель русского языка и литературы гимназии № 25 Краснодара Евгения Константинова. Имя цифрового директора назовут на торжественной церемонии награждения всероссийского конкурса. Они получат «VK Капсулы» с голосовым помощником Марусей, NFT-дипломы и доступ к курсу повышения квалификации.

На площадке Всероссийского форума классных руководителей VK оборудовала стенд для знакомства с технологиями и сервисами для сферы образования.