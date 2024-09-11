Интерес российских школьников к обучению в колледжах вырос

Он пояснил, что на уроках школьникам в интересной форме рассказывают о достижениях страны в экономике и промышленности, а также устраивают посещение колледжей.

«Сегодня у нас около 60% девятиклассников выбирают колледжи. При необходимости они потом могут обучаться в вузах. Фактически, мы вернули отраслевой принцип в систему среднего профессионального образования в условиях проекта „Профессионалитет“», - заявил министр.

Он добавил, что в распоряжении новых школьников есть современное оборудование. Существуют «Кванториумы», «Точки роста», кружки по робототехнике. В 27 тысячах сельских школ созданы условия для получения инженерного и естественно-научного образования.

Все это повысило популярность колледжей среди подростков. А конкурс в средних образовательных учреждениях вырос до 10 человек на место.

В новом учебном году в Московской области открыли семь новых кластеров федерального проекта «Профессионалитет» , куда поступили более 12 тысяч студентов. Молодые люди получат специальности для последующей работы в ключевых секторах экономики с гарантией последующего трудоустройства.