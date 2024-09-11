11 сентября 2024, 14:43

Интерес российских школьников к обучению в колледжах вырос

РИА «Новости»
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Популярность колледжей среди российских школьников за последние годы значительно выросла благодаря урокам «Россия — мои горизонты», которые проходят в 6-11 классах. Об этом на Общероссийском родительском собрании заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он пояснил, что на уроках школьникам в интересной форме рассказывают о достижениях страны в экономике и промышленности, а также устраивают посещение колледжей.

«Сегодня у нас около 60% девятиклассников выбирают колледжи. При необходимости они потом могут обучаться в вузах. Фактически, мы вернули отраслевой принцип в систему среднего профессионального образования в условиях проекта „Профессионалитет“», - заявил министр.

Он добавил, что в распоряжении новых школьников есть современное оборудование. Существуют «Кванториумы», «Точки роста», кружки по робототехнике. В 27 тысячах сельских школ созданы условия для получения инженерного и естественно-научного образования.

Все это повысило популярность колледжей среди подростков. А конкурс в средних образовательных учреждениях вырос до 10 человек на место.

В новом учебном году в Московской области открыли семь новых кластеров федерального проекта «Профессионалитет» , куда поступили более 12 тысяч студентов. Молодые люди получат специальности для последующей работы в ключевых секторах экономики с гарантией последующего трудоустройства.

Школы Россия Школьники Сергей Кравцов Образование
05 сентября 2024, 09:31
Путин предложил построить несколько новых кампусов на Дальнем Востоке
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин предложил построить новые кампусы на Дальнем Востоке. Глава государства выступил с инициативой на пленарном заседании Восточного экономического форума

Речь идет о возведении кампусов в Петропавловске-Камчатском, Улан-Удэ и Чите. Также глава государства предложил расширить кампус Дальневосточного федерального университета.

«В таких центрах будут созданы все условия для учебы, работы, проживания студентов, откроются площадки для молодежного предпринимательства и бизнес-клубы», - отметил Путин.

По его словам, власти будут развивать университеты в Арктике. В дополнение к уже запущенному проекту кампуса в Архангельске добавится такой же проект в Мурманске.

Пленарное заседание ВЭФ началось во Владивостоке 5 сентября. Помимо Путина, участниками мероприятия стали заместитель председателя Китая Хань Чжэн и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Владимир Путин Дальний Восток ВЭФ-2024
30 августа 2024, 21:34
VK поздравит школьников, студентов и педагогов с Днем знаний
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В преддверии Дня знаний VK подготовил познавательные и развлекательные активности, приуроченные к началу учебного года. Студентам предложат полезные рекомендации от VK Education, школьников ждут подарки от «Сферума», а в VK Видео для них запустят развивающий сериал Учи.ру.

Тематический контент для учащихся, родителей и педагогов разместят на платформах VK.

На территориях 25 российских вузов со 2 по 18 сентября установят фигурку Спотти. Если поднести телефон к носу маскота VK, то можно получить пожелания на учебный год. Для пользователей создали лимитированный набор стикеров «ВКонтаке» со Спотти, собрали рекомендации по старту карьеры в IT и сделали подборку бесплатных образовательных программ по цифровым специальностям в чат-боте сообщества VK Education.

Линейку одной из московских школ впервые посетит маскот Учи.ру - заврик Гриша. Он поздравит учеников с Днем знаний и вдохновит на новые достижения в учебе.

Новые функции запустит и «Сферум», среди которых - мини-приложение «Помощник ученика» для подготовки к ВПР и ОГЭ. Платформа также подарит пользователям три бесплатных стикерпака для разнообразного общения.

Стикерпаки «Насекомые и их знакомые» и «Такие друзья» придумали российские школьники. Чтобы стать обладателем стикеров в учебном профиле «Сферум», нужно дождаться уведомления от сервиса со ссылкой на скачивание. Стикеры можно скачать только с мобильного устройства в приложении VK Мессенджер.

« Одноклассники» совместно с креативным бюро «Глазами инженера» запускают проект «Места знаний». В его рамках в группе «Путешествия по России» выйдет серия роликов о самых интересных научных объектах России и связанных с ними знаковых личностях.

В развивающем мультсериале «Заврики» на платформе VK Видео герои решают математические и логические задачи, помогая школьникам и дошкольникам развивать навыки критического и пространственного мышления.

А в сообществе Учи.ру для учителей во «ВКонтакте» выйдет серия видеороликов для педагогов. Учителя и завучи поделятся советами, как плавно входить в рабочий ритм после лета, экономить время на подготовке к урокам и повышать квалификацию.

Мессенджеры Вузы ВКонтакте Школы 1 сентября Учителя Россия Школьники Студенты
16 августа 2024, 23:16
«Старался-старался и не поступил». Зачем абитуриентов-олимпиадников хотят загнать в квоту
РИА «Новости»
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В Минобрнауки задумались о сокращении числа победителей и призеров олимпиад, которые претендуют на бюджетные места в вузах. Ректор МФЮА Алексей Забелин на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой отметил, что подобные квоты действительно нужны — так большее количество абитуриентов получат шанс на поступление.

Он подчеркнул, что в 2024 году олимпиады трех уровней проводили 87 высших учебных заведений страны. И право поступать в любые вузы по их итогам получали не только победители, но и призеры.

«[Это] несправедливо по отношению к абитуриентам, которые старались в течение всех 10 лет обучения, ведь получить 100 баллов [по результатам Единого государственного экзамена] очень сложно, особенно по трем предметам», - сказал Забелин.

Ректор МФЮА привел в пример гипотетическую ситуацию, когда на места, зарезервированные для набравших высший балл по ЕГЭ, подают вдвое больше заявлений - и все от участников олимпиад. Получается, что ни один абитуриент, получивший 300 баллов на экзамене, не поступит.

«Тем более что есть особо квотируемые категории лиц, они тоже претендуют на бюджетные места. И получается: старался-старался и не поступил», - заметил собеседник 360.ru.

Он согласился с необходимостью определить для каждой категории поступающих в вузы определенную квоту , которая бы составила процент от контрольных цифр приема. Подобную схему Забелин счел как раз таки справедливой.

ЕГЭ Вузы Экзамены Студенты Образование
14 августа 2024, 10:57
Для выпускников вузов и ссузов, идущих в ОПК, предложили ввести отсрочку от армии
РИА «Новости»
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Выпускникам средних специальных и высших учебных заведений, трудоустраивающимся на предприятия в сфере ОПК, необходимо давать отсрочку от армии минимум на год. Такое мнение высказал заместитель гендиректора Ростех Николай Волобуев, его слова привела пресс-служба госкорпорации.

«Заканчивает молодой человек колледж или вуз, и его сразу забирают на службу. Через год он возвращается, при этом все, что он учил в течение трех-пяти лет, все забывается за это время. И далеко не факт, что он в принципе захочет вернуться на свое рабочее место», - подчеркнул он.

Отсрочка, по мнению Волобуева, даст вчерашнему выпускнику и корпоративную лояльность, и интерес к сфере деятельности, и возможность применить свежие знания на производстве.

Кроме того, он предложил ввести целевое обучение в ссузах по аналогии с вузами. Эти идеи выдвинули в рамках формируемых сегодня нацпроектов по кадровой политике.

В июле «Госуслуги» начали принимать заявления на отсрочку от армии для IT-специалистов.

Вузы Ростех Армия

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