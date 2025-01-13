13 января 2025, 22:49

Интегральную оценку знаний призвали рассматривать в комплексе стратегии образования

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Подход к проведению Единого государственного экзамена нужно менять — подготовка к нему не должна становиться основой обучения в школе. Но в опрос введения интегральной оценки знаний стоит обсуждать в соответствии с общей стратегии образования, заявила на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Она согласилась, что при введении такого критерия нагрузка на детей может действительно вырасти.

«Но с другой стороны, подготовка к Единому государственному экзамену <…> не должна стать основой обучения в школе. И репетиторство для этого не нужно, и углубленная подготовка», - сказала Пилипенко.

Депутат напомнила, что речь об изменении подхода к ЕГЭ в целом идет давно. Он должен четко соответствовать школьной программе.

Оценить общий уровень подготовки знаний школьника возможно, добавила она, когда ребенок изучает все предметы комплексно. Но в профильных классах углубленную подготовку ведут по тем предметам, которые сдают на ЕГЭ.

«А интегральное - это общий уровень. У меня лично есть опасение одно, что ввод интегральной оценки не только увеличит нагрузку на детей и учителей. Надо очень четко оценить коррупционные составляющие. Об этом говорят сегодня все», - обратила внимание Пилипенко.

Оценки, которые выставляют по предметам, не входящими в план ЕГЭ, заметила депутат, не должны быть формальными - нужно, чтобы они действительно отражали знания школьника.

Контрольных мероприятий, по словам Пилипенко, очень много. Они могут послужить рубежом для выставления в четверти или полугодии того или иного балла. Другой вопрос - не получат ли перегрузку дети.

«То есть, говоря об интегральной системе , мы должны говорить о стратегии образования. Для чего это - оценить качество, подготовить человека, всесторонне развитого по всем предметам, которые в школьной программе заложены, или дать возможность поступать в вуз в какой-то степени на более четкой конкурентной основе», - заключила собеседница 360.ru.

Подход к проведению Единого государственного экзамена нужно менять - подготовка к нему не должна становиться основой обучения в школе. Но в опрос введения интегральной оценки знаний стоит обсуждать в соответствии с общей стратегии образования, заявила на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

ЕГЭ Вузы Дети Школы Образование
13 января 2025, 14:16
Нижегородская чиновница уволилась из-за платья с нарисованной марихуаной
Unsplash
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Замминистра образования Нижегородской области Ирина Кизилова ушла с должности. Об этом сообщило издание NN.ru.

Причиной для увольнения, указали в статье, стала фотография в платье с принтом в виде марихуаны. Скандальный снимок разошелся по Сети еще в августе, когда чиновница отдыхала на Кубе. Платье не понравилось общественникам в сфере образования, которые заявили, что «учителей за меньшее увольняют».

После массовой критики Кизилова написала заявление об отставке и на прошлой неделе ушла с поста.

Ранее тюменская чиновница , лишившаяся должности в 2016 году из-за участия несовершеннолетнего сына в порновечеринке, но через год вернувшаяся на пост, получила новое назначение - стала исполняющей обязанности директора департамента по спорту и молодежной политике.

Наркотики Отставки Скандалы Чиновники Образование
07 января 2025, 04:10
Стало известно, когда российские вузы перейдут на новую систему обучения
РИА «Новости»
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Российские вузы с 1 сентября 2026 года перейдут на новую систему высшего образования. Об этом РИА «Новости» рассказали в Минобрнауки.

«К указанному сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты», - процитировало агентство пресс-службу министерства.

При этом студенты, обучающиеся по пока еще действующим программам, смогут завершить освоение материала по начатой программе.

Ранее министерство опубликовало минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2025 году. Теперь по русскому языку и математике нужно будет набрать как минимум 40 баллов, а по физике - 39.

Также стало известно, что в Госдуме начали разрабатывать законопроект о праве тратить материнский капитал на обучение родителей. Депутаты отметили, что инициатива поможет семьям повысить уровень благосостояния детей и увеличить свои доходы.

Вузы Дети 1 сентября Россия Студенты Образование
26 декабря 2024, 08:36
Без ЕГЭ не получится. Правила поступления в вуз после колледжа могут ужесточить в России
РИА «Новости»
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Госдума может изменить правила поступления в вуз для выпускников колледжей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно рассматриваемым поправкам к закону «Об образовании», абитуриенты со средним профессиональным образованием для поступления в вузы должны будут сдавать ЕГЭ, если направления обучения не совпадают.

Соответствие программы направленности бакалавриата и специалитета направленности полученной в колледже специальности, будет устанавливать университет. Вуз также будет определять форму и перечень необходимых для поступления экзаменов.

«Законопроектом предлагается повысить качество подготовки абитуриентов при поступлении в образовательные организации высшего образования», - написано в пояснительной записке в инициативе.

На данный момент выпускники колледжей могут поступить в вуз не сдавая единого госэкзамена независимо от того, совпадает ли полученная ими специальность с той, на которую они планируют поступить в высшее учебное заведение.

Ранее в комитете Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике сообщили, что в 2025 году в Подмосковье отремонтируют более ста образовательных центров.

Вузы Россия
20 декабря 2024, 13:12
От колов в школах предложили отказаться
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру просвещения России Сергею Кравцову перестать ставить в школах единицы. Документ с описанием его инициативы оказался в распоряжении РИА «Новости».

«Учитывая серьезность ситуации, прошу вас наложить мораторий на использование отметки единица в российских школах до выработки единых рекомендаций относительно данной педагогической санкции», - указал парламентарий.

Милонов сослался на родителей учеников, которые считают, что преподаватели злоупотребляют выставлением колов и иногда прибегают к этой оценке за несущественные проступки. Депутат напомнил, что в советское время единица была аналогом вызова родителей в школу и знаком для серьезного внимания педагогов к школьнику. Теперь же эта отметка может становиться инструментом эмоционального воздействия.

Ранее 88% участвовавших в опросе россиян высказались в пользу возвращения оценок за поведение в школах.

Виталий Милонов Образование

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