«Индекс дружелюбия школ» предложили ввести в России

Число пенсионеров, получающих городские услуги онлайн, выросло в 3 раза в Москве

Старшее поколение москвичей стало чаще решать повседневные задачи и получать городские услуги в онлайн-формате. На портале mos.ru зарегистрировались приблизительно 3,1 миллиона пользователей старше 55 лет. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

За девять лет работы сервиса жители столицы старшего поколения обратились к услугам около 1,5 миллиона раз. В прошлом году было свыше 750 тысяч запросов. Чаще всего обращались горожане в возрасте 60–64 лет.

Старшее население составляет более 20% от общего числа зарегистрированных на портале mos.ru пользователей. По данным шести месяцев этого года, больше всего они проверяли свою электронную медкарту.

Свыше 17,6 миллиона раз люди старше 55 лет передавали показания счетчиков, а более 2,8 миллиона раз узнавали оценки и домашние задания своих внуков в электронном дневнике.

В числе самых востребованных услуг - получение единого платежного документа (более 2,1 миллиона обращений) и просмотр информации о проходе и питании детей в школе (свыше 680 тысяч обращений).

Кроме того, более 2,3 миллиона раз пенсионеры записались к врачам, а около 80 тысяч раз подали заявки на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Приблизительно 50 тысяч пользователей обратились за присвоением статуса предпенсионера.

Онлайн-сервисы людям старшего возраста помогают осваивать бесплатно. Этому во многом способствует проект «Московское долголетие». За пять лет его работы обучение цифровой грамотности прошли более 157 тысяч пожилых горожан. Благодаря этому они научились пользоваться цифровыми сервисами увереннее.

Ранее стало известно, что индексацию пенсий работающим пенсионерам обсудили с правительством.