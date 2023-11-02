«Индекс дружелюбия школ» предложили ввести в России
Член комитета Государственной думы по просвещению Анна Скрозникова от партии «Новые люди» обратилась к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с инициативой. Она предложила ввести «Индекс дружелюбия школ» для выявления образовательных учреждений, в которых дети подвергаются буллингу. Об этом сообщило РИА «Новости».
Скрозникова призвала Голикову оценить целесообразность введения «Индекса дружелюбия школ».
«На основе полученных данных будет возможно сравнивать общеобразовательные организации на основе индекса, выделять школы „группы риска“ и, наоборот, - школы, носители лучших практик», - указали в обращении.
Автор инициативы призвала проводить в школах регулярные анонимные опросы. В них дети смогут рассказать, подвергаются ли они издевательствам. Собирать данные Скрозникова предложила через «Госуслуги» или систему «Моя школа».
Индекс дружелюбия позволит оценить реальное положение дел в образовательных учреждениях. При необходимости в школы направят психологов.
Жительница Москвы обратилась в полицию, сообщив о травле ребенка в одной из местных школ. Столичная прокуратура обязалась проверить образовательное учреждение, в котором издевались над подростком.