29 октября 2024, 23:27

«Хорошее подспорье». Поступающим в вузы добавят баллы за службу в армии

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В следующем году вступят новые правила приема в вузы. Абитуриенты, которые отслужили в армии, смогут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении, рассказал 360.ru начальник управления по организации приема абитуриентов, доцент кафедры информационных систем ГУУ, кандидат экономических наук Вадим Диких.

Он рассказал, что среди нововведений - сочинения и служба в армии.

«Последние два года за участие в СВО мы тоже давали баллы - от двух баллов до примерно 10 даже в каких-то случаях, но службы в армии не было еще ни разу. Для многих ребят, кто окончил колледж и пошел в армию - это, действительно, хорошее подспорье. Спрашивают, обращаются, „а сколько мы получим?“ Мы планируем добавить шесть баллов за это», - отметил собеседник 360.ru.

В следующем году может измениться и перечень предметов, необходимых для поступления в вузы. Минобразования предложило сделать обязательным экзамен по русскому языку, а также нескольким профильным дисциплинам.

Статистика Вузы Студенты
23 октября 2024, 12:21
Человек с макаронами счастливее, чем без них. Зачем педагог из Химок надела на себя дуршлаг
Телеканал «360»
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В школе в Химках произошел скандал. Учительница вела урок русского языка в дуршлаге, заявив, что верит в летающего макаронного монстра, и сравнив дуршлаг с крестом и хиджабом. После этого на нее пожаловались родители. Зачем женщина так поступила, она рассказала 360.ru.

«Директор создала такую ситуацию, в которой все мы можем прийти кто в шапочке из фольги, кто с дуршлагом на голове, и никому из нас это не повредит и не помешает учебному процессу. Да, у нас в понедельник пришел один ученик в шапочке из фольги. Я не буду называть имен, но это очень толковый молодой человек, и освоению знаний по программе шапочка из фольги ему не помешала», - отметила учительница.

Собеседница 360.ru призналась, что действительно исповедует пастафарианство, но раньше никогда не появлялась на публике в дуршлаге, потому что выступает против ношения религиозных символов. Она подчеркнула, что человек, у которого есть макароны с тефтелями, счастливее, чем тот, у кого их нет. Реакция родителей ее сильно удивила.

«У детей никакой нервной реакции не было. Там кто-то пошутил, кто-то посмеялся, и на этом все забыли. А устраивать из этого конфликт… Мы буквально вчера с детьми разбирали фразу „делать из мухи слона“», - заявила женщина.

Сейчас она находится на больничном и отметила, что ничего не слышала о своем отстранении.

Одна из ее учениц сообщила 360.ru, что педагога вызывали к директору из-за недовольства родителей и что в школе вовсе не считают происходящее чем-то веселым.

Школы Химки Учителя
16 октября 2024, 07:39
Законопроект об альтернативе ЕГЭ отклонили в Госдуме
РИА «Новости»
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Комитет Госдумы отклонил проект закона, в рамках которого абитуриенту предлагали сдавать на выбор единый государственный экзамен или госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Об этом РИА «Новости» заявила первый зампред комитета Яна Лантратова.

Она объяснила, почему большинство членов комитета не поддержали проект. По ее словам, в случае принятия инициативы нельзя будет сопоставить процедуры и результаты экзаменов, которые сдавались в разных формах. Из-за этого у абитуриентов могут возникнуть неравные при поступлении в вузы.

Депутат добавила, что комитет отклонил инициативу, но фракция «Справедливая Россия - За правду» не согласна с его позицией. Некоторые парламентарии считают, что абитуриентам необходимо предоставить выбор, и в таком случае ЕГЭ решат сдавать единицы.

«Поэтому продолжим выступать против такой формы экзамена», - подчеркнула Лантратова.

Ранее она сообщила о нехватке квалифицированных инженеров в России. Депутат указала на необходимость ввести изменения в экзаменационной системе, чтобы устранить препятствия для достижения технологического прогресса.

ЕГЭ Вузы Госдума РФ
14 октября 2024, 21:18
«Это душа, это любовь». Духин назвал МГИМО важной точкой роста
РИА «Новости»
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МГИМО — это важная страница в жизни студентов, дружба, любовь, ценные знания и импульс в карьере. Об этом в интервью 360.ru рассказал зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин по случаю юбилея вуза.

«Во многом благодаря МГИМО я в Подмосковье оказался на работе. А то, что в Подмосковье еще и филиал института работает, в этом смысле нам, конечно, вдвойне повезло. МГИМО - это душа, это любовь. Я здесь встретил какую-то часть своей команды, я здесь встретил близких друзей, людей с которыми я до сих пор общаюсь», - подчеркнул Духин.

Он назвал вуз сильным брендом. Благодаря наличию филиала МГИМО Подмосковье может похвастаться тем, что в регионе учатся сильные студенты, которые получают хорошее образование.

«Классный современный комфортный кампус, который, насколько я знаю, будет только расширяться. В этом смысле Подмосковью повезло, и это одна из таких важных точек роста, где готовятся сильные кадры на будущее, и одна из точек, которыми регион, безусловно, может гордиться», - добавил Духин.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала 80-летие МГИМО фантастическим днем. Она напомнила, что это событие совпадает с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

Вузы Студенты Вячеслав Духин Образование
11 октября 2024, 05:00
Школьников в Чите заставили учить песни Шамана
РИА «Новости»
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В Чите школьники на уроках музыки изучают патриотические песни Шамана (Ярослава Дронова). Пресс-секретарь комитета образования горадминистрации Гэсэр Раднаев сообщил «Чита Онлайн», что его творчество вошло в программу средней школы.

В Чите школьники на уроках музыки изучают патриотические песни Шамана (Ярослава Дронова). Пресс-секретарь комитета образования горадминистрации Гэсэр Раднаев сообщил «Чита Онлайн» , что его творчество вошло в программу средней школы.

Учащиеся нескольких школ Читы рассказали журналистам о том, что учат и поют песни Шамана. Раднаев подтвердил эту информацию.

«По основной образовательной программе на уроках музыки в седьмом и восьмом классах рассматриваются темы по изучению патриотической песни, куда включено и творчество певца Шамана в качестве примера исполнителя патриотической песни», - сказал он.

Дронов прославился песнями «Я русский» и «Встанем». В 2023 году его клип на трек «Мой бой» , снятый в зоне конфликта, набрал больше миллиона просмотров. Выступления Шамана вошли в список самых дорогих концертов за госсчет.

Школы Музыка Школьники Образование Shaman

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