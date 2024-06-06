Госдума выступила за введение федеральных правил приема ЕГЭ

Она пояснила, что, кроме истории со школой в Воронеже , где детей заставили раздеваться в поисках шпаргалок, неприятная история произошла с московской выпускницей - она прошла через металлоискатель с мобильным телефоном. Техника на гаджет девочки не отреагировала, а когда школьница вернулась, чтобы сдать смартфон, ее не допустили до экзамена.

«Вчера мы отработали эту историю с главой Рособрнадзора, с министром просвещения и уже сегодня приняли решение о том что в ближайший резервный день ей дадут возможность пересдать ЕГЭ», - рассказала Лантратова.

Депутат добавила, что таких историй, которые возникли во время приема ЕГЭ по всей России достаточно много, поэтому необходимо ввести четкие рекомендации на федеральном уровне, как должен проходить экзамен.

«Нужны пошаговые рекомендации, как должен проходить досмотр детей, что до них нельзя дотрагиваться, их раздевать. Нужно настраивать металлодетекторы так, чтобы они не срабатывали на заколки, брекеты и застежки», - перечислила Лантратова.

Она добавила, что правила должны касаться не только школ, но и управляющих компаний, чтобы они не допускали ведения строительных работ во время приема ЕГЭ, чтобы внешний шум не мешал детям.

Лантратова пояснила, что введение таких методических рекомендаций вынесут заседание комитета Госдумы в ближайший понедельник, 10 июня, где с депутатами встретится глава Рособрнадзора и министр просвещения.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Мусаев объявил, что со следующего года контроль за процедурой досмотра школьников перед единым государственным экзаменом передадут родительским комитетам. Такое решение приняли после скандалов с раздеванием школьников в ряде регионов.