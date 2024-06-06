06 июня 2024, 16:21

Госдума выступила за введение федеральных правил приема ЕГЭ

РИА «Новости»
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Сдача Единого государственного экзамена в 2024 году привела к большому количеству жалоб со стороны школьников и их родителей. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в комментарии 360.ru заявила, что необходимо ввести правила приема экзамена на федеральном уровне.

Она пояснила, что, кроме истории со школой в Воронеже , где детей заставили раздеваться в поисках шпаргалок, неприятная история произошла с московской выпускницей - она прошла через металлоискатель с мобильным телефоном. Техника на гаджет девочки не отреагировала, а когда школьница вернулась, чтобы сдать смартфон, ее не допустили до экзамена.

«Вчера мы отработали эту историю с главой Рособрнадзора, с министром просвещения и уже сегодня приняли решение о том что в ближайший резервный день ей дадут возможность пересдать ЕГЭ», - рассказала Лантратова.

Депутат добавила, что таких историй, которые возникли во время приема ЕГЭ по всей России достаточно много, поэтому необходимо ввести четкие рекомендации на федеральном уровне, как должен проходить экзамен.

«Нужны пошаговые рекомендации, как должен проходить досмотр детей, что до них нельзя дотрагиваться, их раздевать. Нужно настраивать металлодетекторы так, чтобы они не срабатывали на заколки, брекеты и застежки», - перечислила Лантратова.

Она добавила, что правила должны касаться не только школ, но и управляющих компаний, чтобы они не допускали ведения строительных работ во время приема ЕГЭ, чтобы внешний шум не мешал детям.

Лантратова пояснила, что введение таких методических рекомендаций вынесут заседание комитета Госдумы в ближайший понедельник, 10 июня, где с депутатами встретится глава Рособрнадзора и министр просвещения.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Мусаев объявил, что со следующего года контроль за процедурой досмотра школьников перед единым государственным экзаменом передадут родительским комитетам. Такое решение приняли после скандалов с раздеванием школьников в ряде регионов.

ЕГЭ Госдума РФ Правила Школьники Экзамены
06 июня 2024, 12:34
Произошла подмена. Чернышов — об ухудшении качества школьного образования
Телеканал «360»
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Единый государственный экзамен в существующей сейчас форме нужно отменить. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в интервью 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума отметил: ЕГЭ не уравнивает возможности школьников.

«Ухудшилось качество школьного образования. <…> К сожалению, процесс подменился тем, что люди получают знания подготовкой к единой аттестации. Вот эта подмена произошла. Чтобы подготовиться, можно надрессировать тебя, как мышь», - поделился депутат.

Возникают неравенства. Например, появляется огромное количество репетиторов, чьи услуги не могут позволить себе семьи с небольшим доходом.

«Второе - это абсолютно разное состояние системы образования в регионах. В Москве она богатейшая, все нормально, упаковано, круто. В каком-то муниципалитете на окраине России - другие условия», - добавил он.

Чернышов также призвал давать всем учителям достойные зарплаты и возможности для реализации.

Единый госэкзамен в России могут отменить с 2025 года. Вместо него депутаты предлагают вернуть традиционную государственную итоговую аттестацию.

Депутаты Россия Школьники Образование Москва ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 01:18
Законопроект об отмене ЕГЭ внесут в Госдуму
РИА «Новости»
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Единый гоэкзамен в России могут отменить уже с 2025 года. Это предполагает законопроект, подготовленный тремя парламентскими париями, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, законопроект об отмене ЕГЭ подготовили депутаты трех фракций: ЛДПР, КПРФ и СПЗП. Согласно документу, вместо единого госэкзамена предлагается вернуть традиционную государственную итоговую аттестацию.

Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января 2025 года. Результаты сданных ранее ЕГЭ будут действовать еще четыре года, вузы смогут принимать их в качестве вступительных испытаний.

«Последние события вокруг ЕГЭ - от публичных скандалов до откровенных трагедий - просто обязывают еще раз предметно вернуться к вопросу отмены Единого госэкзамена в пользу прежнего, традиционного формата государственной итоговой аттестации школьников», - объяснил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

Авторы инициативы подчеркнули, что из-за ЕГЭ ежегодно растет число суицидов среди подростков. Также они раскритиковали единый экзамен за то, что на нем работает «память школьника, а не мышление».

Ранее ЕГЭ попал в центр скандала. Выпускники одной из школ Воронежа рассказали, что их заставили раздеться для допуска на экзамен.

ЕГЭ Вузы Законы Госдума РФ Депутаты Школьники
05 июня 2024, 16:42
Досмотр школьников перед ЕГЭ проконтролируют родительские комитеты
РИА «Новости»
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Контроль за процедурой досмотра школьников перед единым государственным экзаменом получат родительские комитеты. Такие полномочия им передадут в следующем году. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил глава Рособрнадзора Анзор Мусаев.

Так он отреагировал на серию жалоб со стороны выпускников на необоснованные требования проверяющих снимать одежду в поисках шпаргалок.

Глава ведомства признался, что к нему жалобы или их родителей не поступали. Но все учебные заведения, где возникли такие ситуации сейчас проверяют.

«Будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета школы и присутствовать там и работать с родителями», - заявил Музаев.

Прокуратура Чувашии начала проверку сотрудников школы, в которой пришедших на сдачу единого государственного экзамена по русскому языку потребовали раздеться в поисках шпаргалок. Такой же скандал произошел в школе Воронежа. В дело пришлось вмешаться министру просвещения России Сергею Кравцову , который объявил, что Рособрнадзор не нашел нарушений.

ЕГЭ Школы Россия Школьники Экзамены
05 июня 2024, 16:24
Сколтех заявил об увеличении числа иностранных студентов вопреки санкциям
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Антироссийские санкции негативно отразились на развитии науки. Однако, несмотря на это, студенты из разных стран мира продолжают обучаться в Сколтехе. Об этом в интервью 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума рассказал старший вице-президент Сколтеха по развитию Александр Сафонов.

Биомедицина, по его словам, является одной из самых интересных междисциплинарных областей науки. Она включила в себя не только химию, фармакологию и биотехнологии, но и фотонику, и программирование, а также другие дисциплины. Они помогают ей расти и развиваться на другом уровне.

После введения антироссийских санкций со стороны Запада, отметил Сафонов, положение биомедицины изменилось. В первую очередь ограничения негативно отразились на всем мире.

«Санкции вредят всему миру, они сами это доказали», - подчеркнул он.

В Сколтехе, по его словам, иностранные студенты составляют порядка 20% от общего количества обучающихся. Этого количества хватает, чтобы поддерживать международную англоязычную среду.

«За эти годы доля иностранных студентов в Сколтехе увеличилась. Это и страны Северной Африки, и США, и Германия, и Франция. Студенты ищут работу там, где интересно», - подчеркнул Сафонов.

Запад на уровне институций запретил общение с учеными из России. Несмотря на это, специалисты сохранили коммуникацию на личном уровне, заверил он. Сколтех образовали совместно с MIT. В момент, когда он вынужден был выйти из сотрудничества, у вуза было несколько десятков совместных проектов.

«Мы опубликовали свыше 100 работ. Для обеих сторон прекращение сотрудничества стало неприятным моментом. Но и это пройдет», -добавил Сафонов.

Санкции Россия Работа Запад Студенты Наука ПМЭФ-2024

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