Глава Минобрнауки Фальков обсудил совместные проекты с министром образования КНР

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Фальков отметил, что оба государства за последние годы придали новый импульс образовательным контактам. По его словам, региональные вузы реализуют множество программ и интересных проектов. Университеты также предлагают студентам новые формы обучения, подчеркнул министр.

«Наша задача - развивать и укреплять дружбу между университетами России и Китая и способствовать расширению контактов», - добавил он.

Хуай Цзиньпэн согласился с тем, что стороны достигли многих договоренностей по линии образования.

«Будем общими усилиями продвигать все приоритетные направления и реализовывать совместные инициативы», - указал министр образования КНР.

Ранее в Общественной палате прошла встреча, посвященная предпринимательству в сфере театрального и циркового искусства. Участники мероприятия обсудили соглашение между Россией и Китаем по этому направлению и перспективы совместных творческих проектов.