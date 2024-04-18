18 апреля 2024, 15:22

Глава Минобрнауки Фальков обсудил совместные проекты с министром образования КНР

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Глава Минобрнауки Валерий Фальков встретился с коллегой из Китая Хуай Цзиньпэном. Они обсудили вопросы российско-китайского сотрудничества в сфере высшего образования, сообщила пресс-служба российского ведомства.

Фальков отметил, что оба государства за последние годы придали новый импульс образовательным контактам. По его словам, региональные вузы реализуют множество программ и интересных проектов. Университеты также предлагают студентам новые формы обучения, подчеркнул министр.

«Наша задача - развивать и укреплять дружбу между университетами России и Китая и способствовать расширению контактов», - добавил он.

Хуай Цзиньпэн согласился с тем, что стороны достигли многих договоренностей по линии образования.

«Будем общими усилиями продвигать все приоритетные направления и реализовывать совместные инициативы», - указал министр образования КНР.

Ранее в Общественной палате прошла встреча, посвященная предпринимательству в сфере театрального и циркового искусства. Участники мероприятия обсудили соглашение между Россией и Китаем по этому направлению и перспективы совместных творческих проектов.

Вузы Россия Студенты Китай Образование
18 апреля 2024, 10:51
Частным организациям запретили выдавать иностранцам сертификаты о знании русского языка
РИА «Новости»
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Коммерческим организациям с 1 мая запретят проводить экзамены на знание русского языка для иностранцев и выдавать сертификаты. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

Глава ведомства Валерий Фальков провел совещание с руководством вузов и обсудил с ними вопрос о контроле за процедурой проведения экзаменов.

«В срок до 1 мая 2024 года исключить коммерческих партнеров из процедуры: они больше не должны допускаться к работе по проведению экзамена», - отметил он.

Министр добавил, что ответственность за проведение экзаменов и выдачу документов об их сдаче будет полностью лежать на государственных вузах.

Ранее Рособрнадзор предложил включить в экзамен для трудовых мигрантов раздел «Говорение», оценивающийся по балльной системе. Чтобы добавить это испытание в экзаменационную систему, необходимо внести поправки в положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства Российской Федерации.

Вузы Русский язык Россия Экзамены
17 апреля 2024, 13:29
Вторая олимпиада по русскому языку для школьников Вьетнама пройдет в 2024 году
Unsplash
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В 2024 году при поддержке Минобрнауки России проведут вторую Международную олимпиаду по русскому языку для вьетнамских школьников. Первая такая олимпиада успешно состоялась в ноябре 2023 года.

Россия и Вьетнам планируют учредить межгосударственную образовательную организацию - Пушкинский центр. Это стало ключевой темой переговоров замглавы Минобрнауки РФ Константина Могилевского с заместителем министра образования и подготовки кадров Вьетнама Хоанг Минь Шоном во время визита вьетнамской делегации в Россию.

«Мы готовы совместно совершенствовать механизм отбора абитуриентов, чтобы обеспечить талантливым вьетнамским школьникам возможность учиться в российских университетах по направлениям, представляющим интерес для экономики Вьетнама», - подчеркнул Могилевский.

Соглашение о создании Консорциума российских и вьетнамских университетов подписали 1 декабря 2023 года.

«Мы видим большой потенциал не только в образовательном сотрудничестве вузов, но и в развитии университетской науки и совместных исследовательских проектов», - отметил Хоанг Минь Шон.

Вьетнамская делегация в составе около 30 вузов приехала в Москву для участия во Втором форуме ректоров университетов России и Вьетнама. Он состоится 18 апреля.

Вузы Русский язык Россия Школьники Вьетнам
02 апреля 2024, 13:16
Фейк: российские выпускники не будут сдавать ЕГЭ в 2024 году
РИА «Новости»
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В Сети распространилась информация о том, что российским 11-классникам в 2024 году не придется сдавать ЕГЭ. Данные проверил «360».

Появился ролик, в котором телеведущая в эфире новостного выпуска заявляет о том, что экзамены якобы отменили для всех школьников с пятого по 11-й классы включительно, а, значит, ЕГЭ тоже отменят. Выпускникам выставят итоговые оценки по результатам успеваемости за год.

Правда Как оказалось, видео выпустило телевидение города Бендеры в Приднестровской Молдавской Республике - БТВ. Сюжет не имеет отношения не только к России, но и к 2024 году - выпуск новостей относится к весне 2020-го, когда ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции.

В России ЕГЭ пройдет по плану: в соответствии с приказами Минпросвещения и Рособрнадзора, досрочный период сдачи экзаменов продлится с 22 марта по 22 апреля, основной период начнется 23 мая и продолжится до 1 июля. В качестве дополнительного периода выделили дни с 4 по 23 сентября, сообщил «Коммерсант».

Известно и расписание ОГЭ: досрочный период - с 23 апреля по 21 мая, основной - с 24 мая по 2 июня, дополнительный - с 3 по 24 сентября. Расписание ранее приводила Lenta.ru.

Таким образом, данные об отмене выпускных экзаменов в России в 2024 году - фейк.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Фейк

ЕГЭ Экзамены
20 марта 2024, 10:24
Проблемы нет. Депутат призвал вузы разрешить студентам-медикам практику в зоне СВО
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Избирательный штаб Владимира Путина пожаловался на проблему студентов-медиков. Их волонтерство в зоне проведения спецоперации отказались засчитывать как летнюю практику. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил «360», что этот вопрос напрасно вынесли на уровень президента, так как его могли решить в самих вузах.

«Не вижу проблемы. Потому что студент-медик может отрабатывать практику в любой больнице. Другое дело, если это вопрос не лечебной практики, а они там таскают мешки или еще что-то делают, но не занимаются медицинской практикой», - сказал он.

Сергей Леонов сказал, что проблему оформления летней практики студентов-медиков в прифронтовых госпиталях и зоне СВО действительно нужно решать. Однако сделать это можно без обращения к президенту России, в правительство или Минздрав. Достаточно обратиться к руководству медвуза.

«Я не вижу необходимости в решении этого вопроса на уровне президента. Потому что он даже не законодательный. Максимум, что нужно, это приказ Минздрава, даже не постановление правительства. А вообще это решается на берегу в высшем учебном заведении», - сказал он.

Владимир Путин неоднократно отмечал важную роль медработников в зоне СВО. Он назвал оказание помощи бойцам важнейшей составляющей успеха.

Вузы Здравоохранение Госдума РФ Врачи Владимир Путин Студенты Образование

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