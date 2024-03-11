Фейк: учителя начальных классов начали обучать детей по советским учебникам

Фейк В социальных сетях распространились сообщения , что в одной из школ в Новосибирске в учителя начальных классов отказываются учить детей по современным учебникам и используют советские издания.

Якобы педагоги критически относятся к качеству современных учебных пособий и считают, что они «отупляют» детей.

Правда На недостоверность этой информации указывает сразу несколько факторов. Во-первых, подобные сообщения «гуляют» по Сети на протяжении нескольких лет.

Расследование одного из изданий показало, что такие слухи периодически распространяют, начиная с 2015 года Поэтому эти слухи не имеют под собой никаких оснований. Учебные заведения Новосибирска, которым приписывали подобные «эксперименты» с советскими учебниками, опровергают информацию и объясняют, что обучение детей по советским учебникам невозможно по закону.

Руководитель регионального министерства образования Сергей Федорчук также рассказал , что никаких официальных заявлений от школ, что они учат или хотят учить детей по советской программе, не поступало. Школы региона обучают детей по установленным стандартам.

«Если вдруг такой самодеятельностью где-то занимаются, то первая же проверка Минобразования это выявит. Если у вас есть конкретные данные по школам, где такое практикуют, мы это проверим», - сообщил Федорчук.

Таким образом, информация о том, что учителя начальных классов решили обучать детей по советским учебникам, является недостоверной. Подобные сообщения появляются в социальных сетях с 2015 года без указания конкретных учебных заведений. Опрос школ Новосибирска и запрос в региональное министерство образования разъяснили, что подобные эксперименты с учебниками не проводились и не проводятся.

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