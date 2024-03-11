11 марта 2024, 15:35

Фейк: учителя начальных классов начали обучать детей по советским учебникам

РИА «Новости»
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В социальных сетях и мессенджерах появилась информация, что в некоторых российских школах преподаватели начали отказываться обучить детей по современным учебникам и используют советские издания по своим дисциплинам. Однако эти сведения оказались недостоверными.

Фейк В социальных сетях распространились сообщения , что в одной из школ в Новосибирске в учителя начальных классов отказываются учить детей по современным учебникам и используют советские издания.

Якобы педагоги критически относятся к качеству современных учебных пособий и считают, что они «отупляют» детей.

Правда На недостоверность этой информации указывает сразу несколько факторов. Во-первых, подобные сообщения «гуляют» по Сети на протяжении нескольких лет.

Расследование одного из изданий показало, что такие слухи периодически распространяют, начиная с 2015 года Поэтому эти слухи не имеют под собой никаких оснований. Учебные заведения Новосибирска, которым приписывали подобные «эксперименты» с советскими учебниками, опровергают информацию и объясняют, что обучение детей по советским учебникам невозможно по закону.

Руководитель регионального министерства образования Сергей Федорчук также рассказал , что никаких официальных заявлений от школ, что они учат или хотят учить детей по советской программе, не поступало. Школы региона обучают детей по установленным стандартам.

«Если вдруг такой самодеятельностью где-то занимаются, то первая же проверка Минобразования это выявит. Если у вас есть конкретные данные по школам, где такое практикуют, мы это проверим», - сообщил Федорчук.

Таким образом, информация о том, что учителя начальных классов решили обучать детей по советским учебникам, является недостоверной. Подобные сообщения появляются в социальных сетях с 2015 года без указания конкретных учебных заведений. Опрос школ Новосибирска и запрос в региональное министерство образования разъяснили, что подобные эксперименты с учебниками не проводились и не проводятся.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Дети Школы Учителя
11 марта 2024, 14:04
Депутаты предложили отменить ЕГЭ в России
РИА «Новости»
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Депутаты партии ЛДПР внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект об отмене единого государственного экзамена при выпуске из школы. Об этом свидетельствуют данные электронной базы нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу указали, что выпускникам предоставят право выбирать между традиционными выпускными экзаменами и ЕГЭ. Возможность отказаться от единого экзамена получат ученики по программам основного среднего и общего образования.

Депутат Ярослав Нилов уточнил ТАСС , что для родителей ЕГЭ представляет собой лишь вредный механизм, который мучает детей. Авторы законопроекта также выразили уверенность, что отсутствие ЕГЭ позволит проводить более качественный отбор среди абитуриентов техникумов, училищ и колледжей.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отмечал, что с годами ЕГЭ показал себя как не допускающий обмана и объективный способ оценки знаний. По его словам, эксперты не высказывали замечаний по поводу объективности проведения экзамена.

ЕГЭ Депутаты Россия Экзамены
11 марта 2024, 04:22
Обязательную сдачу ЕГЭ предложили отменить в России
РИА «Новости»
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ЛДПР предложит отменить обязательную сдачу российскими школьниками Единого государственного экзамена. Об этом сообщило ТАСС.

Альтернативой может стать традиционная система проверки знаний - государственные экзамены.

«ЕГЭ не любят. Это затраты для родителей, неполноценный механизм контроля знаний, это расстройства и различные заболевания. Мы надеемся, что <…> тот вредный механизм, который <…> мучает детей, будет скорректирован, а лучше - вообще со временем устранен», - заявил один из разработчиков законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно данным авторов законопроекта, в 2023 году в период проведения ЕГЭ траты россиян на растительные успокоительные препараты и глицин выросли до 471,9 миллиона рублей. Кроме того, в пояснительной записке законодатели рассказали о случаях суицида среди подростков, сдающих ЕГЭ.

Отказ от обязательной сдачи ЕГЭ, по мнению представителей ЛДПР, позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в колледжи, училища и техникумы.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что выпускникам школ с 2024 года разрешат пересдавать ЕГЭ по одному предмету в тот же учебный год. При этом первый результат аннулируют независимо от количества набранных баллов.

Подростковый психолог Алина Пронина сообщила, что возможность пересдачи одного предмета ЕГЭ у выпускников 2024 года положительно скажется на их психическом здоровье.

ЕГЭ Дети Школы Школьники Экзамены ЛДПР
05 марта 2024, 22:15
Победители премии Росприроднадзора получат преимущество при поступлении в вузы
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Победители и лауреаты премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» получат преференции при поступлении в 87 лучших вузов России. Об этом заявила глава Федеральной службы Светлана Радионова.

Глава Росприроднадзора отметила, что у будущих студентов промышленных городов, таких как Иркутск и Новосибирск, также появятся преимущества при выборе профессии в области экологии. При этом большая часть вузов-партнеров учитывают личные достижения участников Премии во время поступления на все направления, а не только на специальности, связанные с охраной окружающей среды.

По ее словам, благодаря участию в премии у молодых людей появится возможность повысить шансы на поступление в топовые высшие учебные заведения страны. Вузы начисляют от 1 до 10 дополнительных баллов призерам, лауреатам и победителям.

«Существует много конкурсов, ориентированных на талантливую молодежь. Мы же не просто находим этих ребят, но и помогаем им получить максимум пользы от своей проактивной экологической позиции. Премия дает возможность социального лифта участникам со всей страны, поскольку нас поддержали лучшие вузы во многих российских регионах», - заявила Радионова.

По ее словам, премию поддержали учреждения во всех федеральных округах России. В числе партнеров - Высшая школа экономики, РУДН, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича, Московский авиационный институт и многие другие.

Вузы Дети Школы Россия Студенты Экология
05 марта 2024, 21:03
Путин поддержал идею введения аграрных классов в школах
Freepik
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Президент Владимир Путин поддержал идею создания аграрных классов в российских школах. Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Ставропольский край, отчет о встрече с представителями агропромышленного комплекса опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Да-да-да, агроклассы. Здесь, особенно это касается школ на селе, так или иначе связанных с сельхозпроизводством, точно нужно сделать», - сказал Путин.

Так российский лидер прокомментировал это предложение.

Говоря о необходимости профориентации в учебных заведениях, президент подчеркнул, что это касается не только промышленных предприятий, но и сферы сельхозпроизводства.

«Обязательно сигнальчик такой подам, идея хорошая», - добавил президент.

Также Путин пообещал, что обратит внимание ведомств на проблемы аграриев по перевозке зерна по железной дороге.

Школы Россия Владимир Путин

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