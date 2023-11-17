Экскурсии в ведущие ИТ-компании проведут для школьников Москвы

Первое событие в рамках проекта состоялось 16 ноября в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Ученики смогли ознакомиться с обновленной экспозицией павильона «Умный город». Также им рассказали о московской платформе разработчиков Mos.Hub.

В столице более 7,6 тысячи учеников уже начали обучаться в ИТ-классах. Образование будет проходить в соответствии с новым стандартом. Проект «Учебный день в ИТ-компании» позволит им узнать о реальных проектах и предприятиях этой сферы.

Недавно на фестивале колледжей в Москве школьники узнали о профессиях будущего. Более 18 тысяч старшеклассников и их родителей посетили площадки училищ.