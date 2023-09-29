Екатеринбургским учителями запретили использовать WhatsApp и Telegram
В Екатеринбурге учителям запретили переписываться с родителями школьников в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Об этом сообщило местное онлайн-издание E1.Ru.
В материале указали, что родителям разослали уведомления от классных руководителей о прекращении использования мессенджеров для связи. Газета опубликовал скриншот такого сообщения. Общение с педагогом предлагается вести по старинке - в бумажных дневниках.
Журналисты предположили, что запрет мессенджеров связан с попыткой местных властей перевести школьное общение на отечественную платформу, разработанную «ВКонтакте» и «Сферум».
Ранее стало известно, что WhatsApp с 24 октября прекратит поддержку миллионов Android-устройств. Приложение будет доступно только на гаджетах с операционной системой Android версии 5.0 и выше.