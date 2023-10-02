ЕГЭ в 2024 году пройдет без серьезных изменений
Единый государственный экзамен в 2024 году будет проводиться без серьезных изменений. Об этом ТАСС сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Все изменения по ЕГЭ традиционно публикуют до начала нового учебного года, так как выпускники должны знать «правила игры» с первого дня занятий, отметил Музаев. По его словам, кардинальных изменений в содержании контрольно-измерительных материалов не будет. Однако есть нюансы, на которые экспертное сообщество акцентирует внимание.
«Часто мы видим полезные замечания и их учитываем», - подчеркнул Музаев.
Содержательная часть ЕГЭ меняется планово уже несколько лет в связи с переходом на новый образовательный стандарт.
В конце сентября Министерство науки и высшего образования России установило минимальные баллы Единого государственного экзамена, которые необходимо набрать выпускникам для поступления в высшие учебные заведения в 2024 году.