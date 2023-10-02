ЕГЭ в 2024 году пройдет без серьезных изменений

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Все изменения по ЕГЭ традиционно публикуют до начала нового учебного года, так как выпускники должны знать «правила игры» с первого дня занятий, отметил Музаев. По его словам, кардинальных изменений в содержании контрольно-измерительных материалов не будет. Однако есть нюансы, на которые экспертное сообщество акцентирует внимание.

«Часто мы видим полезные замечания и их учитываем», - подчеркнул Музаев.

Содержательная часть ЕГЭ меняется планово уже несколько лет в связи с переходом на новый образовательный стандарт.

В конце сентября Министерство науки и высшего образования России установило минимальные баллы Единого государственного экзамена, которые необходимо набрать выпускникам для поступления в высшие учебные заведения в 2024 году.