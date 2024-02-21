21 февраля 2024, 10:07

Ефимов: «Московская техническая школа» запустила 8 курсов по передовым химическим технологиям

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Восемь новых образовательных курсов по направлению «Передовые химические технологии» запустили в рамках городского проекта «Московская техническая школа». Инженеры, получившие новые знания, смогут применить их во многих отраслях промышленности, включая авиа- и автомобилестроение, а также микроэлектронику. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы активно развиваем образовательную базу проекта, расширяя перечень направлений и количество курсов. Так, „Московская техническая школа“ совместно с ведущими вузами столицы разработала и запустила восемь программ по передовым технологиям химпрома», - отметил Ефимов.

По его словам, благодаря этим курсам промышленники получат актуальные знания в сфере технологий производства полимерных материалов и печатных плат, авиационного материаловедения и во многих других высокотехнологичных направлениях.

Направление «Передовые химические технологии», в рамках которого пройдет обучение, запустили в конце 2023 года совместно с ведущими столичными образовательными организациями и компаниями.

«Привлечение научных организаций и ведущих предприятий химической отрасли позволяет создавать эффективную образовательную инфраструктуру для подготовки высокотехнологичных кадров», - обратил внимание министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что на сегодняшний день в развитии направления и укреплении технологического суверенитета России участвуют 17 партнеров.

Совместно с Российским химико-технологическим университетом имени Д. И. Менделеева в «МТШ» запустили четыре курса: «Химическое и электрохимическое осаждение покрытий», «Химическая и электрохимическая обработка поверхности в производстве печатных плат», «Химия в авиационном материаловедении» и «Разработка, исследование и моделирование наномодифицированных полимерных материалов со специальными свойствами».

Университет подготовил четыре образовательные программы, неразрывно связанные с выработкой практических навыков, востребованных на столичных предприятиях высокотеха, сообщил исполняющий обязанности ректора РХТУ имени Д. И. Менделеева Илья Воротынцев. Слушатели курсов изучают практическую часть с помощью современного инженерного оборудования, а теоретический раздел предоставляет актуальную информацию о передовых мировых достижениях в соответствующих областях.

Вместе с Российским технологическим университетом МИРЭА создали три курса: «Водородная энергетика. Хранение и транспортировка водорода», «Газовая хроматография. Практическое применение» и «Жидкостная хроматография в промышленности. Теория и практика». Еще одну программу, «Химические технологии полимерных материалов», специалисты «МТШ» разработали совместно с Российским экономическим университетом имени Г. В. Плеханова.

Всем участникам, прошедшим обучение, выдадут удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что новая индустриализация - это новые инженерные кадры. В 2021 году столичное правительство совместно с ведущими техническими вузами и компаниями запустило спецпроект «Московская техническая школа», призванный помочь промышленности решить проблему дефицита персонала. В «МТШ» помогают повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, развивающими промышленный потенциал города и оптимизирующими производственные процессы.

«Московская техническая школа» предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Для работников предприятий подготовили свыше 140 программ повышения квалификации.

На данный момент в «МТШ» восемь общих направлений и четыре специальных. Специалистам доступны не только учебные курсы, но и вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия.

Экономика Технологии Образование Москва
20 февраля 2024, 18:42
Учителей в Москве продолжат поощрять за высокие результаты учеников на ЕГЭ
РИА «Новости»
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Более 8,5 тысячи учителей в Москве уже получили выплаты за высокие результаты своих воспитанников на ЕГЭ. Эту инициативу в столице продолжат реализовывать, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Продолжим поощрять учителей за успешную подготовку к Единому государственному экзамену», - заявил он.

Выплаты инициировали в Москве два года назад. Их привязали к трем категориям: за высокие результаты, за положительную динамику и за образовательный прорыв.

По словам Собянина, в прошлом году 37% учеников столицы показали высокие результаты на ЕГЭ.

Также учащиеся в столице смогут пройти индивидуальные курсы по математике , в том числе для подготовки к экзамену. Доступ к персонализированным материалам появится на сайте «Московской электронной школы».

ЕГЭ Учителя Экзамены Сергей Собянин Москва
20 февраля 2024, 07:48
Школы Челябинска отменили уроки
РИА «Новости»
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Сильные морозы привели к частичной отмене занятий в школах Челябинска. Дома останутся учащиеся начальных классов, сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 20 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города Челябинска с первого по четвертый класс первой смены», - объявила пресс-служба.

Младшеклассники оставались дома 19 февраля, а за два дня до этого отменяли занятия для всех учащихся первой смены с первого по девятый классы.

Челябинский гидрометеоцентр сообщил, что утром 20 февраля в городе зафиксировали -26 градусов, южный ветер скоростью два-три метра в секунду. Ночью температура воздуха на севере Челябинской области опускалась до -17…-23 градусов, на юге - до -24…-30 градусов.

В Москве из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности. Циклон принес в столицу мокрый снег, после чего похолодало.

Челябинская область Погода Челябинск
19 февраля 2024, 11:14
Программу уроков «Разговоры о важном» дополнят пунктом о семейной истории
РИА «Новости»
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В российских школах начнут изучать историю семьи. Эту тему включат в программу внеурочных занятий «Разговоры о важном» в следующем учебном году, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ Минпросвещения.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила депутатский запрос и попросила включить в школьную программу материалы по изучению семейной истории. Минпросвещения поддержало ее инициативу.

«При формировании тем внеурочных занятий „Разговоры о важном“ на 2024\\2025 учебный год будут учтены предложения об изучении семейной истории, а также использовании материалов проекта „Моя история“ для их проведения», - ответило министерство.

Обязательные внеурочные «Разговоры о важном» в российских школах начали проводить с сентября 2022 года. Нововведение поддержали более 80% родителей. Президент России Владимир Путин назвал задачу этих уроков - привить школьникам любовь к своей стране.

Школы Образование
19 февраля 2024, 09:43
В России предложили вернуть пионерские галстуки в школы
РИА «Новости»
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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился в Минпросвещения с идеей ввести в школах аналог пионерского галстука. Об этом сообщило RT.

Он поддержал идею ввести единую школьную форму , но предложил делать это постепенно. По словам Михаила Ветрова, это вопрос дискуссионный, некоторые выступили против специальной одежды для школьников. Глава ассоциации производителей предложил начать с малого и ввести «символические, но важные аксессуары».

«Прошу вас оценить возможность возвращения в обиход российских школьников аналога пионерского галстука, который стал бы обязательным униформенным атрибутом», - сказал автор обращения.

Михаил Ветров заявил, что в прошлом пионерский галстук символизировал стремление ребенка к получению знаний, готовность помогать и хранить верность стране. Он предложил министру просвещения Сергею Кравцову возродить эту традицию.

В Китае в качестве эксперимента ввели школьную форму с встроенным GPS-датчиком и привязкой к системе распознавания лиц. При попытке прогулять уроки срабатывала сигнализация.

Одежда Школы Школьники

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