20 мая 2024, 08:01

Единственный европейский филиал МГУ решили ликвидировать

РИА «Новости»
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В городе Копер на юго-западе Словении закроют единственный в Европе филиал МГУ имени М. В. Ломоносова. Правительство России подготовило проект постановления о его ликвидации, сообщило РИА «Новости».

«Абзац девятый пункта 14 признать утратившим силу. <…> Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Копере», - указали авторы проекта постановления.

Представитель Минобрнауки подтвердил планы закрыть филиал МГУ в Копере. По его словам, проект постановления кабмина разработали в рамках закрытия представительства в Словении и переименования структурных подразделений вуза.

Договор об открытии филиала в Копере подписали в 2017 году. По информации на сайте МГУ , он стал первым представительством российского вуза в Западной Европе. На его базе планировали запустить работу Московской школы экономики, факультетов политологии, биологии и других подразделений.

Из МГУ отчислили студента, задержанного за сбор денег на помощь Вооруженным силам Украины. Уроженец Одессы учился на факультете фундаментальной медицины МГУ.

Вузы МГУ Правительство РФ Образование
18 мая 2024, 14:16
Стало известно, что будет с дипломами бакалавра после реформы
Global Look Press
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Дипломы со степенью бакалавра, полученные при выпуске из вузов, сохранят свою актуальность после реформы. Их будут признавать так же, как и дипломы нового образца, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минобрнауки.

«Поскольку диплом - это документ, подтверждающий определенный уровень квалификации, изменения в национальной системе высшего образования не повлияют на их значимость», - уточнили в министерстве.

Там добавили, что бакалаврские дипломы будут признавать наравне с дипломами нового образца.

Студенты вузов, обучающиеся по программе бакалавриата, смогут закончить программу. Во время внедрения новой системы выпускники бакалавриата продолжат изучать программы специализированного высшего образования - магистратуры. Для имеющихся уже специальностей и направлений подготовки установят соответствия по обновленной системе.

В новом учебном году российские вузы будут принимать студентов по действующей системе высшего образования, сохранив возможность поступления на бакалавриат. Переход на обновленную систему высшего образования планируют сделать плавным.

Вузы Студенты Образование
18 мая 2024, 12:39
Стало известно, как пройдет приемная кампания в вузы в новом учебном году
РИА «Новости»
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Приемная кампания нового учебного года в высшие учебные заведения России пройдет по действующей системе высшего образования с возможностью поступления на бакалавриат. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Минобрнауки России.

«Приемная кампания 2024/25 учебного года будет проводиться в рамках нынешней системы высшего образования, то есть абитуриентов будут принимать в том числе на бакалавриат», - передали в министерстве.

Там добавили, что планируется плавный переход на обновленную систему высшего образования.

Ранее стало известно, что термин «бакалавр» упразднят с 2025 года. Скоро в России будет высшее образование и высшее специализированное образование. Количество программ продолжительностью 5-5,5 года постепенно увеличивается , благодаря чему у выпускников появляется больше возможностей.

При этом упразднение бакалавриата не скажется на тех, кто получил дипломы этой степени или учится сейчас по этой программе. Дипломы сохранят свою значимость.

Вузы Россия Образование
17 мая 2024, 12:53
Новый сезон уроков цифровой грамотности стартовал в России
Unsplash
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Новый сезон просветительского проекта «Цифровой ликбез» стартовал в России. АНО «Цифровая экономика» и «Авито» расскажут о правилах безопасных покупок в интернете.

Уроки цифровой грамотности и кибербезопасности для школьников в рамках проекта «Цифровой ликбез» пройдут во всех регионах России. Участникам проекта расскажут о правилах совершения сделок в интернете.

Герои видеороликов расскажут ребятам, как выбирать надежных продавцов и товары, безопасно общаться в интернете, оформлять доставки. Школьники также узнают о правилах размещения объявлений, а также получат советы по сохранению персональных данных и денег при совершении интернет-сделок.

Дети
17 мая 2024, 08:22
Занятия в школах Севастополя отменили после массированной атаки БПЛА
РИА «Новости»
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В Севастополе ввели точечные отключения света из-за повреждения подстанции. Занятия в учебных заведениях отменили, объявил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«В связи со сложившейся ситуацией мной принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах», - заявил он.

С детьми, которых уже привели в детсады, по словам Развожаева, воспитатели останутся до прихода родителей. Он заявил, что на подстанцию упали обломки БПЛА, и восстановление займет около суток. Из-за этого в Севастополе ввели точечные отключения света.

Силы ПВО отразили массированную атаку , сбив над приграничными регионами более 100 дронов. В Крыму перехватили и уничтожили 51 БПЛА, в Краснодарском крае - 44. Еще семь ликвидировали в Белгородской и Курской областях.

Школы Крым Севастополь Детские сады Образование

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