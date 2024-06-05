05 июня 2024, 16:42

Досмотр школьников перед ЕГЭ проконтролируют родительские комитеты

РИА «Новости»
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Контроль за процедурой досмотра школьников перед единым государственным экзаменом получат родительские комитеты. Такие полномочия им передадут в следующем году. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил глава Рособрнадзора Анзор Мусаев.

Так он отреагировал на серию жалоб со стороны выпускников на необоснованные требования проверяющих снимать одежду в поисках шпаргалок.

Глава ведомства признался, что к нему жалобы или их родителей не поступали. Но все учебные заведения, где возникли такие ситуации сейчас проверяют.

«Будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета школы и присутствовать там и работать с родителями», - заявил Музаев.

Прокуратура Чувашии начала проверку сотрудников школы, в которой пришедших на сдачу единого государственного экзамена по русскому языку потребовали раздеться в поисках шпаргалок. Такой же скандал произошел в школе Воронежа. В дело пришлось вмешаться министру просвещения России Сергею Кравцову , который объявил, что Рособрнадзор не нашел нарушений.

ЕГЭ Школы Россия Школьники Экзамены
05 июня 2024, 16:24
Сколтех заявил об увеличении числа иностранных студентов вопреки санкциям
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Антироссийские санкции негативно отразились на развитии науки. Однако, несмотря на это, студенты из разных стран мира продолжают обучаться в Сколтехе. Об этом в интервью 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума рассказал старший вице-президент Сколтеха по развитию Александр Сафонов.

Биомедицина, по его словам, является одной из самых интересных междисциплинарных областей науки. Она включила в себя не только химию, фармакологию и биотехнологии, но и фотонику, и программирование, а также другие дисциплины. Они помогают ей расти и развиваться на другом уровне.

После введения антироссийских санкций со стороны Запада, отметил Сафонов, положение биомедицины изменилось. В первую очередь ограничения негативно отразились на всем мире.

«Санкции вредят всему миру, они сами это доказали», - подчеркнул он.

В Сколтехе, по его словам, иностранные студенты составляют порядка 20% от общего количества обучающихся. Этого количества хватает, чтобы поддерживать международную англоязычную среду.

«За эти годы доля иностранных студентов в Сколтехе увеличилась. Это и страны Северной Африки, и США, и Германия, и Франция. Студенты ищут работу там, где интересно», - подчеркнул Сафонов.

Запад на уровне институций запретил общение с учеными из России. Несмотря на это, специалисты сохранили коммуникацию на личном уровне, заверил он. Сколтех образовали совместно с MIT. В момент, когда он вынужден был выйти из сотрудничества, у вуза было несколько десятков совместных проектов.

«Мы опубликовали свыше 100 работ. Для обеих сторон прекращение сотрудничества стало неприятным моментом. Но и это пройдет», -добавил Сафонов.

Санкции Россия Работа Запад Студенты Наука ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 08:49
Ректором РГГУ станет крупный федеральный чиновник
Unsplash
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Ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов может в ближайшее время покинуть свою должность. Об этом сообщили «Ведомости».

Источник издания в межвузовской комиссии рассказал, что ректора уволят из-за ухудшения показателей вуза. По данным рейтинга агентства RAEX, в этом году РГГУ занял 54-е место из 100 лучших вузов страны, а в 2021 - 45-е.

Близкий к правительству источник издания предположил, что место Безбородова займет «опытный федеральный чиновник». Эту информацию подтвердил и другой собеседник «Ведомостей». По его словам, решение о назначении оформят в ближайшее время.

Ранее правительство решило ликвидировать единственный в Европе филиал МГУ. Он находится в городе Копер на юго-западе Словении. На его базе планировалось открыть факультеты политологии, биологии и других подразделений. Филиал открыли в 2017 году, он был первым представительством МГУ в Западной Европе

Вузы Рейтинги Чиновники
01 июня 2024, 12:20
Пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в вуз
РИА «Новости»
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Главным критерием при поступлении в вузы остается сумма конкурсных баллов. Пересдача Единого государственного экзамена не отразится на рейтинге абитуриента, рассказали РИА «Новости» в Минобрнауки.

«Главным критерием ранжирования абитуриентов в конкурсных списках, как и прежде, остается сумма конкурсных баллов», - подчеркнули в министерстве.

В России началась пора экзаменов - основной период ЕГЭ проходит с 23 мая по 11 июня. Те, кто решил досрочно отправиться на экзамен в 2024 году, смогут пересдать один предмет. Выпускникам напомнили, что при любом нарушении нужно обращаться на горячую линию.

Приемная кампания нового учебного года в высшие учебные заведения России пройдет по действующей системе высшего образования. Абитуриенты смогут поступать на бакалавриат.

ЕГЭ Вузы Рейтинги Экзамены
30 мая 2024, 16:12
Школьникам в Башкирии запретили использовать телефоны на уроках
РИА «Новости»
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Депутаты Госсобрания Башкирии утвердили поправки в региональный закон «Об образовании». Теперь школьникам нельзя использовать сотовые телефоны на уроках, сообщил заместитель председателя парламентского комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Рустем Ахмадинуров в своем Telegram-канале.

Принятие закона поможет минимизировать факты отвлечения внимания учащихся во время занятий и повысит грамотность школьников. В поддержку инициативы выступили 100 депутатов.

«Законопроектом устанавливается запрет использования средств связи именно во время уроков, за исключением случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся и иных экстренных случаев», - подчеркнул Ахмадинуров.

Российские депутаты предложили запретить телефоны в школах в октябре 2023 года. Педагоги согласились с тем, что смартфоны мешают образовательному процессу.

Школы Башкирия Законы Депутаты Школьники Образование

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