Досмотр школьников перед ЕГЭ проконтролируют родительские комитеты

Так он отреагировал на серию жалоб со стороны выпускников на необоснованные требования проверяющих снимать одежду в поисках шпаргалок.

Глава ведомства признался, что к нему жалобы или их родителей не поступали. Но все учебные заведения, где возникли такие ситуации сейчас проверяют.

«Будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета школы и присутствовать там и работать с родителями», - заявил Музаев.

Прокуратура Чувашии начала проверку сотрудников школы, в которой пришедших на сдачу единого государственного экзамена по русскому языку потребовали раздеться в поисках шпаргалок. Такой же скандал произошел в школе Воронежа. В дело пришлось вмешаться министру просвещения России Сергею Кравцову , который объявил, что Рособрнадзор не нашел нарушений.