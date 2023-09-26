Директор российской школы вызвал родителей ученицы повесткой

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Она пояснила, что получила снимок от матери одной из школьниц, которую таким способом пригласили на разговор к директору.

По словам общественницы, женщину возмутила форма уведомления, а также точное время, в которое ее ждет руководитель учебного заведения.

«Нездоровая фантазия, разделяю возмущение», - подчеркнула Мизулина.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что учитель имеет право выгонять учеников из класса, если дети ведут себя неподобающим образом. Он подчеркнул, что само выдворение должно проходить в культурной форме. Кроме того, педагогам нужно ориентироваться на устав учебного заведения.

Адвокат добавил, что если поведение ученика не меняется после отсутствия на уроке, то для этого в школу можно вызвать родителей через запись в дневнике.

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