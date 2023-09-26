Директор российской школы вызвал родителей ученицы повесткой
Повестку в школу получили родители ученицы от директора одного из российских образовательных учреждений. Фотографию документа в своем Telegram-канале опубликовала глава Лиги безопасного интернета Елена Мизулина.
Она пояснила, что получила снимок от матери одной из школьниц, которую таким способом пригласили на разговор к директору.
По словам общественницы, женщину возмутила форма уведомления, а также точное время, в которое ее ждет руководитель учебного заведения.
«Нездоровая фантазия, разделяю возмущение», - подчеркнула Мизулина.
Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что учитель имеет право выгонять учеников из класса, если дети ведут себя неподобающим образом. Он подчеркнул, что само выдворение должно проходить в культурной форме. Кроме того, педагогам нужно ориентироваться на устав учебного заведения.
Адвокат добавил, что если поведение ученика не меняется после отсутствия на уроке, то для этого в школу можно вызвать родителей через запись в дневнике.
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